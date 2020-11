Barcelona pasó por encima a Dinamo Kiev por la jornada 4 de Champions League. El equipo dirigido por Ronald Koeman logró imponerse desde el primer minuto de juego del duelo en Ucrania. Sergiño Dest y Martin Braithwaite, en doble oportunidad, lograron colocar al equipo 3-0 arriba; sin embargo, no cesaron sus intenciones de anotar y Antoine Griezmann puso el 4-0 final.

A los 92 minutos, el delantero francés recibió dentro del área la asistencia de Jordi Alba y no dudó en rematar a la portería ucraniana. El portero Bushchan no pudo despejarlo y fue el cuarto de los azulgranas, en un duelo en el que no contaban con Lionel Messi.

Este es el primer gol de Antoine Griezmann en lo que va de la temporada de Champions League, esperando que sea el inicio de una mejor temporada para el ex Atlético de Madrid en lo que va de la campaña.

La confianza de Koeman

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró contento este martes tras clasificarse para octavos de final de la Champions ganando 4-0 al Dinamo de Kiev, asegurando que “es la imagen que queremos dar”.

“Hemos cumplido nuestro objetivo, sobre todo hacer un buen resultado y clasificarnos para los octavos”, dijo Koeman tras el partido.

“El equipo ha trabajado muy bien, faltaba un poco de efectividad en la primera parte, pero en la segunda parte hemos resuelto bien el partido con buen juego y marcando cuatro goles, estoy muy contento”, aseguró el técnico azulgrana.