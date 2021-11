La dupla que no tiene pierde, se le sumó una barbaridad de Casemiro. Entre el brasileño, Vinicius Junior y Karim Benzema encontraron el 2-1 del Real Madrid vs. Shakhtar por la Champions League, cuando los de Ancelotti parecía no encontraban el camino al gol. El ‘Gato’ marcó su doblete para el colocar de nuevo a los ‘blancos’ arriba en el marcador en el Bernabéu, donde buscan su virtual clasificación a octavos de final.

El Madrid la movió de un lado a otro, con mucha paciencia pese a los pitos de los hinchas. Vinicius no encontraba cómo ni por dónde por banda izquierda, pero sí encontró hueco por la derecha. Tras combinar con Casemiro, que le devolvió la pared con el taco, ‘Vini’ dejó nuevamente solo a Benzema, que de cara al arco no falló y puso el 2-1.

Real Madrid vs. Shakhtar: la previa del partido

La irregularidad: una constante del club blanco jugando en casa. Bajo el mando de Carlo Ancelotti, en la segunda etapa como entrenador, el equipo sufrió duros golpe como dos empates ligueros (Osasuna y Villarreal) y la derrota histórica contra Sheriff en la Liga de Campeones.

En tal sentido, el estratega italiano espera corregir los errores del pasado y repetir la gran actuación en Ucrania de hace unas semanas: 0-5 para la ‘Casa blanca’. Así, el conjunto de la capital debe encaminar la clasificación sin problemas.

Hasta aquí, Real Madrid, además de la goleada sobre Shakhtar Donetsk en la primera rueda, también se impuso con lo justo al Inter de Milán en Italia (0-1) y lo mencionado antes: caída por 1-2 frente al cuadro de Tiraspol en el Bernabéu.

Shakhtar Donetsk necesita puntuar en el Santiago Bernabéu si no quiere despedirse definitivamente de las competiciones europeas. Desde que fuera vapuleado por el equipo blanco en Kiev, los “mineros” han encadenado tres victorias consecutivas, dos en liga y una en copa.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR