Real Madrid vs. Inter de Milán está abierto. Ivan Perisic consiguió el 2-2 ante los merengues, luego de aprovechar una asistencia de Lautaro Martínez y vencer la resistencia del guardameta merengue, Thibaut Courtois, quien nada pudo hacer para detener el remate.

La ‘Casa Blanca’ había estado en ventaja por 2-0, pero no supo cómo aguantar la ventaja en el marcador y ahora tendrá que remar para sumar su primer triunfo en lo que va de la presente edición de la Champions League, en la que suma una derrota y un empate en fase de grupos.

Real Madrid vs. Inter de Milán no está cerrado, ya que los dos entrenadores han adelantado sus líneas en búsqueda del tanto de la victoria, por lo que no se descarta que el encuentro aún nos regale algunas emociones, antes del final del partido.

Real Madrid vs. Inter de Milán: la previa

Real Madrid tiene apenas un punto en la Champions League, producto de una derrota a manos de Shakhtar Donetsk y el empate ante Borussia Mönchengladbach. Sin dudas, la escuadra merengue se juega una final y así lo considera el entrenador Zinedine Zidane.

“Conocemos al rival y es un partido complicado ante un equipo muy físico que juega bien al fútbol. Va a ser difícil para nosotros, lo tomamos como una final. Hay tres puntos en juego y vamos a intentar sumarlos”, señaló ‘Zizou’ en rueda de prensa.

El nuevo tridente de Real Madrid -Benzema, Hazard y Asensio- tendrá su segunda prueba, tras el choque ante Huesca, porque todo apunta a que Marco se mantendrá de inicio y que Zidane dará continuidad a un equipo tipo que comienza a ser reconocible tras un inicio de temporada con rotaciones infructuosas.