¡Silencio en el Camp Nou! El golazo de Lautaro Martínez en el Barcelona vs. Inter por Champions [VIDEO]

Las defensas parecieron estatuas. Una buena lectura y aceleración de Lautaro Martínez permitió que el argentino marque el 1-0 en el Barcelona vs. Inter de Milán. Gol de Lautaro, celebración en toda la ciudad de Milán, mientras que se escuchó todo un silencio en el Camp Nou. El equipo de Ernesto Valverde – nuevamente – está en desventaja en esta temporada.



El atacante aprovechó un pase en profundidad para ganarle en velocidad a su rival y definir con un zurdazo, que hizo imposible la estirada de parte de Ter Stegen. 1-0 en tan solo dos minutos de juego y Barcelona tuvo que poner la pelota en el medio del campo para comenzar a contrarrestar un resultado que empieza en contra suyo en el inicio del duelo.



Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en LaLiga.



El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo.



Así fue el gol de Lautaro Martínez en el Barcelona-Inter. (Video: YouTube)

