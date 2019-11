Es el elegido para los tiros desde los doce pasos, y él no falla. Sergio Ramos sentenció el primer tiempo y marcó de penal el 3-0 del Real Madrid vs. Galatasaray por Grupo C de la Champions League en el duelo que se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu.

Tras el pisotón -polémico- de N’Zonzi sobre Toni Kroos cerca de los 13 minutos de juego, Sergio Ramos se encargó de convertir en gol de la forma como más le gusta: de ‘sombrerito’, a los Panenka. Ya Rodrygo se había encargado de anotar los dos primeros tantos: uno de zurda y el otro de cabeza.

Sergio Ramos anotó de penal el 3-0 por Champions.

PREVIA DEL PARTIDO

El triunfo en Estambul de hace dos semanas volvió a meter de lleno al Real Madrid en la carrera por la clasificación a octavos colocándolo en la segunda posición del grupo A con 4 puntos, a cinco del líder, el Paris Saint Germain, que se enfrenta el miércoles al Brujas (3º, 2 puntos). Con un primer puesto que se antoja difícil después de la derrota inicial contra PSG y el empate con Brujas en el Santiago Bernabéu, Real Madrid parece apuntar a asegurar el pase con el segundo puesto de la llave.

Galatasaray viaja, además, con bajas como la del colombiano Radamel Falcao, que sufre una lesión en el tendón de Aquiles y del defensa Sener Özbayrakli, que sufrió un desgarro muscular en un partido de la Superliga turca contra el Rizespor el viernes pasado.

El ‘Tigre’ no ha pisado el campo desde hace un mes y actualmente está siendo tratado en España, donde continuará hasta el 11 de noviembre, según explicó el médico del equipo turco, Yener Ince, en un vídeo difundido por el club turco.

Todo puede pasar en el fútbol", advirtió el jugador del Galatasaray Emre Mor, admitiendo, no obstante, la dificultad de jugar contra el Real Madrid.

