Barcelona no logró despertar frente a Bayern Munich. El equipo azulgrana se fue al descanso 2-0 abajo luego de los goles de Thomas Müller y Leroy Sané y se esperaba que en la segunda mitad, los de Xavi logren reaccionar. Sin embargo, Jamal Musiala sentenció la goleada en los primeros minutos del segundo tiempo.

A los 62′, una gran jugada por izquierda de Alphonso Davies encontró la pierna del juvenil de 18 años, quien solo tuvo que cambiarle la trayectoria al esférico para sentenciar el segundo del encuentro en el Allianz Arena de Alemania.

Este es el primer gol de Musiala en lo que va de la temporada de Champions League. El máximo anotador del Bayern es Robert Lewandowski con 9 tantos.

Barcelona vs. Bayern Munich: la previa

El Barcelona no ha podido vencer al Bayern en sus anteriores cinco visitas a la capital bavaresa, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.





