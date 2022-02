No estaba todo dicho en el Estadio Da Luz de Lisboa, que fue testigo de un gran encuentro con emociones en ambas porterías desde el principio hasta el final. Sobre los 72 minutos de partido, y tras una salida veloz, un remate de Núñez que no pudo ser controlado por el portero fue bien aprovechado por Roman Yaremchuk, que puso el 2-2 del Benfica vs Ajax por la ida de los octavos de final de la Champions League.

La salida de las ‘Águilas’ se dio por la banda derecha, prácticamente en dos toques y aprovechando que la defensa del Ajax había quedado mal parada. El esférico llegó a pies de Darwin, quien sin pensarlo sacó un zurdazo que obligó a estirarse a Pasveer. Sin embargo, dejó rebote y ahí apareció el Yaremchuk para lanzarse y marcar de cabeza el empate final.

Benfica vs Ajax: se define en Ámsterdam

La llave entre lusos y neerlandeses se decidirá el siguiente 15 de marzo, cuando ambos equipos definan su pase a los cuartos de final de la Champions League en el Johan Cruyff Arena.

Pero antes, el Benfica recibirá en casa al Guimaraes por la Primeira Liga de Portugal, donde marchan terceros en la clasificación con 51 unidades, a 12 del líder Porto, pero peleando por la zona Champions con el Sporting Lisboa.

Mientras tanto, el Ajax visitará este domingo 27 de febrero al Go Ahead Eagles por la Eredivise, donde el cuadro de Erik ten Hag lidera la tabla de posiciones con 57 puntos.





