Barcelona no pudo ante Benfica en Portugal por la fecha 2 de Champions League. El equipo de Ronald Koeman recibió un gol en contra muy temprano y, desde entonces, no pudo recuperarse. Ya en el segundo tiempo, para continuar con la mala suerte, Sergiño Dest tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro no dudó en señalar el punto de penal.

A los 76 minutos, Gilberto cabeceó cerca del área chica y el esférico iba con dirección a la portería de Ter Stegen; sin embargo, el estadounidense colocó la mano para desviar su trayectoria. Era penal.

El juez fue llamado por el VAR para que revise la jugada. Tras minutos de tensión, pitó la falta y Darwin Nuñez, quien había anotado el 1-0, tomó el balón para vencer a Ter Stegen y sentenciar el 3-0 final.

Barcelona vs. Benfica: la previa del partido

El Barcelona fue derrotado en casa 3-0 por el Bayern de Múnich en su primer partido del Grupo E, y empató sus dos siguientes encuentros de LaLiga con el Granada y el Cádiz, antes de recuperarse con una victoria en casa 3-0 contra el Levante el domingo. Ganar en la Champions League es cosa urgente.

Lastrado durante las últimas semanas por bajas importantes, especialmente en ataque, el Barça recuperó el domingo al joven Ansu Fati, uno de las artífices de la goleada del domingo tras casi diez meses alejado de los campos. El futbolista de 18 años lleva ahora el dorsal ‘10′.

Por su parte, el equipo luso recibe al Barcelona también con la moral alta tras golear 3-1 en el campo del Guimaraes el sábado pasado acumulando siete victorias en siete partidos de su competición doméstica.





