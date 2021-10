Nuevo mazazo en Old Trafford, que sigue en silencio mientras su equipo no reacciona. El cuadro italiano encontró el 2-0 gracias a un balón parado que le sacó provecho el central Merih Demiral, el excompañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus, luego de ganarle a todos por arriba y colocar el segundo en el Manchester United vs. Atalanta por la Champions League.

Sobre los 29 minutos, el balón cayó al centro del área, y ahí Demiral se impuso a Maguirre en el salto, para conectar de cabeza y dejar sin opción a De Gea, mientras Cristiano no salía de su molestia, pues el defensor logró cabecear en medio de dos jugadores del United.

Manchester United vs Atalanta: la previa

El conjunto que dirige Ole Gunnar Solskjaer perdió sorpresivamente el primer partido frente a Young Boys por 2-1; mientras que en su segundo encuentro por la Liga de Campeones ganó en el último minuto con gol de Cristiano Ronaldo.

En la Premier League, los ‘Diablos Rojos’ tampoco han levantado en resultados. Cayeron derrotados por 4-2 frente a Leicester y la permanencia de Solskjaer está en la mayor de las dudas, debido a las decisiones que tomó en el choque y el estilo de juego.

Por el lado de Atalanta, los italianos se encuentran en primer lugar tras empatar por 2-2 ante Villarreal y, luego de ello, conseguir una victoria por la mínima frente a Young Boys. Además en la serie A consiguió derrotar a Empoli con un gran resultado (4-1) y de visita.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR