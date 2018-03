Si bien es cierto que Gonzalo Higuaín no destaca con la camiseta de la Selección de Argentina, a nivel de clubes su panorama es otro. Semana a semana marca con los bianconeros y este miércoles en el Juventus vs. Tottenham en Wembley no fue la excepción.



En la vuelta de los octavos de final de la Champions, el delantero argentino fue clave para que la Vecchia Signora siga con vida en la Copa de Europa. A los 64' estuvo atento para solo meter el pie derecho y celebrar.



Higuaín recibió un pivoteó de Sami Khedira y así hizo festejar a los miles de hinchas de Juventus que viajaron hasta Londres. Y lo mejor vino tan solo tres minutos después del tanto del ex Real Madrid.



Paulo Dybala, su compatriota, venció a Hugo Lloris y puso el 2-1 como visitante. Con ese resultados, los dirigidos por el italiano Massimiliano Allegri pasaban a la ronda de cuartos de final.