Recontra trabajador: el premio de Héctor Herrera con el Atleti de Simeone

Su llegada cayó sorpresivamente. Tras acabar contrato con el Porto, Héctor Herrera daba un salto importante en su carrera. El ‘Cholo’ Simeone lo esperaba para ser protagonista de su Atlético de Madrid. No era un jugador cualquiera, sino uno caracterizado por su personalidad, buena llegada al área y dominio del mediocampo. El mexicano, a pesar de no ser una estrella, era de esos jugadores que siempre le han gustado al técnico argentino: trabajador como pocos.

En su presentación lo terminó de confirmar. “Para jugar en un club tan grande como éste hay que trabajar mucho”, dijo el mexicano. Las puertas de su entrenador estaban cada vez más abiertas; sin embargo, la oportunidad le llegaría más tarde que temprano y eso también fue sorpresivo, aunque él lo tenía claro desde el comienzo. “Tengo que mejorar muchas cosas”, había avisado.

En cuatro fechas de Liga Santander, el volante no aparecía ni por asomos. Los Marcos Llorente, Thomas Partey, Koke, o Saúl estaban por delante de él, quien esperaba su momento en el banco de suplentes. Y a veces las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas. Por eso hay que estar preparado siempre y así fue como estuvo Héctor Herrera.

Koke. Después de Griezmann, es el futbolista que ha participado en más goles en esta campaña. Será el primer capitán y líder del Atlético. Es el único jugador que sigue desde el inicio de la era Simeone. (Foto: AFP) Koke es el único jugador que sigue desde el inicio de la era Simeone. (Foto: AFP)

Ante la Juventus, cuando las papas quemaban, el ‘Cholo’ le dio la oportunidad al mexicano. Sobre los 76 minutos, con el 1-2 en el marcador, el ex Porto ingresó para darles vida a los ‘colchoneros’ y no decepcionó. Cuando la derrota parecía sentenciada, el volante apareció con un cabezazo para hacer enloquecer al Wanda Metropolitano y a Simeone, que confió en él. El trabajo había dado sus frutos.

La conexión entre argentino y mexicano se notó después del partido. “Él me dijo que entre al área para los tiros de esquina”, dijo el goleador; mientras que su jefe no dudó en tirarle unas flores más allá del que significó el 2-2 en el marcador. “Hizo muchas cosas bien”, como para motivarlo a que siga por ese camino ¿Le dará la oportunidad en el once titular este fin de semana?

Héctor Herrera anotó el gol del empate ante la Juventus.

Le gusta la competencia

La filosofía de vida de Herrera parece clara: si no hay competitividad no hay nada. Y llegó al sitio indicado. Tras ser un fijo en el equipo portugués, el mexicano optó por la más difícil: llegar a pelearla en un equipo que lucha por los tres frentes (Liga, Copa del Rey y Champions League) y lo hizo sin temor a equivocarse. “Creí que era lo mejor para mi carrera, mi futuro y mi familia”, señaló el mediocampista que lleva la 16 en la espalda. Pero así como quiere lo mejor para él, también lo busca para el fútbol de su país.

En las últimas semanas mandó un mensaje directo a la FMF, dejando en claro que el fútbol mexicano necesita competir contra los mejores. “Obviamente que los equipos de la Liga MX necesita mayor competencia y eso se los puede dar la Copa Libertadores. Necesitan ser vistos porque el torneo local no lo ve nadie”, dijo el futbolista, que supo defender los colores del Pachuca en su país.

Héctor Herrara también anotaba con la camiseta del Porto (Foto y video: Twitter).

Y aunque algunos se molestaron con él por atacar el lugar donde nació, él no se arrepintió. Porque Herrera la luchó siempre desde abajo, debutando en Los Venados de La Magdalena, para luego pasar Cuautla, todo eso en Tercera División. Después se le abrieron las puertas en el Tampico Madero –filial de lo Tuzos– y tras sus buenos rendimientos ahí terminó entrando en la nómina del primer equipo, donde llegó para saltar al ‘Viejo Continente’.

En el 2013 viajó a Portugal y desde ahí se convirtió en una pieza fundamental del ahora equipo de Iker Casillas, sin antes haber sido parte de la generación dorada que consiguió el primer lugar en los Juegos Olimpicos de Londres 2012, donde vencieron en la final a la selección brasileña. Todo esto con talento y trabajo duro para conseguir lo que quería, que era cruzar el océano Atlántico.

Me tengo que alegrar por ti @HHerreramex! 🦊⬆️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) 18 de septiembre de 2019

Al final, de la tercera división mexicano pasó a un equipo elite del futbol mundial. Herrera tendrá más o menos oportunidades en España, pero lo que seguro no le podrá recriminar nunca el ‘Cholo’ Simeone es la capacidad de sacrificio que mostró en su debut soñado anotando a la ‘Vecchia Signora’, que parecía robarle los tres puntos al Atleti hasta que apareció un guerrero mexicano para evitarlo.

► Ansu Fati sienta a Messi y será titular por primera vez en Champions



► Higuaín pateó a un entrenador de la Juventus tras perder un rondo



► Conoce toda la programación de la Champions League



► Messi quiere a un crack, propone nombres y Barça tendrá que rascarse los bolsillos