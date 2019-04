¿A qué hora juega Barcelona vs Manchester United y en qué canales en el mundo por Champions League 2019?

¿A qué hora juega hoy el Barcelona vs Manchester United por cuartos de final de Champions League 2019 ? Esa es la pregunta que todos hacen en las búsquedas de Google este miércoles 10 de abril. Ante la proximidad del partido en Old Trafford, los hinchas del fútbol quieren conocer de los horarios y canales mundiales sobre el choque que enfrenta a dos históricos del fútbol de Europa.



FC Barcelona llega a este partido de Champions League tras eliminar en octavos al Lyon de Francia. Mientras que el Manchester United hizo lo propio ante el PSG. Lionel Messi está confirmado en el once inicial de Ernesto Valverde.



► ¿A qué hora juega hoy el Barcelona vs Manchester United?

El partido de Champions League 2019 entre Barcelona y Manchester United está pactado para las 2 de la tarde en algunos países de Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador). Mientras que en España (una hora menos en Islas Canarias) arrancará a las 9 de la noche.

► ¿En qué canal se juega Barcelona vs Manchester United?

Será transmitido para Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay y Venezuela a través de la señal de FOX Sports. Para México, Costa Rica, Honduras y el resto de países de Centroamérica por ESPN. Mientras que Movistar Liga de Campeones hará la transmisión del Barcelona-Manchester United para España.

► ¿Cuáles serían las alineaciones y formaciones de Barcelona vs Manchester United por Champions League?

Manchester United: De Gea - Young, Jones, Smalling, Lindelof, Shaw - Matic, McTominay - Pogba - Rashford, Mata.



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Arthur, Busquets - Messi, Luis Suárez, Coutinho.

Revisa más noticias del Barcelona vs Manchester United hoy por Champions League 2019

► ¿Podrá cambiar la historia? La mala racha que persigue a David de Gea enfrentando a Messi y Suárez



► Son pocos, pero son: los 8 futbolistas que jugaron en el Barcelona y Manchester United [FOTOS]



► ¡Nadie lo tenía! Estrella del Barcelona recibe el alta médica y podría jugar ante United por Champions



► Fecha, hora y guía de canales para ver Barcelona vs. Manchester United por Champions League