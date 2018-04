Todo Barcelona llora la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Champions League. Los culés perdieron 3-0 ante la Roma el pasado martes y le dijeron adiós a la meta de alcanzar otra 'Orejona'. El equipo jugó mal en Italia y uno de los que se salvó fue Marc André ter Stegen , quien habló tras la derrota en Instagram.

Y es que el arquero alemán tuvo algunas atajadas que evitaron que los culés salgan derrotados del Estadio Olímpico con un marcador mayor. El fracaso duele, pero considera que de este tipo de cosas se aprende.

"Anoche no jugamos como lo hemos hecho a lo largo de la temporada. Quisimos ganar, pero no lo logramos. Felicitaciones a la Roma por la remontada. Ahora estamos enfocados en lo que se viene. Nuestra temporada aún no termina y hay cosas por las que pelear. Queremos la Liga y Copa. ¡Vamos, 'Barza!", escribió Ter Stegen en Instagram.

Ahora, los culés tiene la mira puesta sobre Valencia este sábado, su nuevo rival por el campeonato español de primera división. Deben ganar para asegurar el título.