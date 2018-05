Real Madrid vs Bayern Munich se verán las caras este martes y el colombiano James Rodríguez será una de las grandes atracciones. El crack sudamericano vuelve al Santiago Bernabéu, su antigua casa, para buscar la clasificación en las semifinales de la Champions League. Sigue en esta nota todos los detalles del partido del volante nacido en Cúcuta.



Desde que fue cedido al Bayern Munich en julio del año pasado, en la cabeza de James Rodríguez no hay otro objetivo que demostrarle a Zinedine Zidane y al Real Madrid que se equivocaron dejarlo ir. Es por eso que hoy buscará brillar como la gran estrella que es.

James Rodríguez ha despertado una gran expectativa en Colombia por el enfrentamiento que tendrá con Zidane. Sin embargo, en la conferencia previa al Real Madrid vs. Bayern Munich, el sudamericano ha intentado poner paños fríos a la polémica.

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Chile 3:45 p.m. España 8:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m.

"No tengo absolutamente nada contra él (Zidane), no son sentimientos de rabia. Contra él y contra el club no tengo nada, son sentimientos de gratitud hacia todos ellos", aseguró James Rodríguez.



El jugador de Bayern Munich no encuentra culpables para mencionar respecto a la partida de España al inicio de esta temporada. El 'cafetero' está seguro que la falta de continuidad la pasó factura.



"No creo que fuese culpa de nadie, pienso que cuando tuve oportunidad de jugar aporté goles y pases. En la primera temporada jugué mucho y tuve oportunidades de hacer buenos números y cuando juegas menos tienes más dificultades para hacer esos números", agregó el ex Real Madrid.