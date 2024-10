La jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League tuvo a un joven protagonista en el duelo de Aston Villa vs. Bayern Múnich: Jhon Durán. El delantero colombiano de 20 años de edad anotó el gol del triunfo (1-0) de los ingleses ante uno de los equipos más poderosos de Alemania. El presente del jugador refleja su titularidad y, tras brillar en la contienda, fue entrevistado por ex estrellas del balompié como Thierry Henry, Jaime Carragher y Micah Richard. La pecularidad de esta conversación fue que los exfutbolistas hablaron en español, el cual no es su idioma natal.

“John, soy Thierry, hace dos años volabas con Chicago Fire y esta noche, haciendo el gol de la victoria, quiero saber cómo te sientes”, preguntó Thierry Henry para la cuenta de la Champions League. La respuesta del colombiano fue inmediata: “Hola, leyenda, como estás. Muy contento por el triunfo, feliz de haber marcado. Feliz del trabajo que se ha logrado”.

Con una notoria emoción en el rostro, el joven futbolista recordaba ciertos pasajes del partido. Su gol llegó a los 79′ del partido y valió una victoria en la segunda jornada del certamen internacional. Además, significó la segunda victoria porque, en la primera jornada, vencieron 3-0 a Young Boys como visitantes.

Siguiendo con la conversación, llegó la intervención de Jamie Carragher. “John, te amo”, expresó el exfutbolista de Liverpool y la Selección de Inglaterra. Esta acción provocó la sonrisa del delantero quien también agregó: “Es uno de los momentos más importantes que he tenido en mi carrera”.

Quien no dejó de interactuar con Durán fue Henry. El francés comentó: “Me encanta Medellín, fui ahí, una ciudad increíble”. Jhon respondió: “Te invito en vacaciones”. Por último, Carragher se dirigió a él para decirle que es su “delantero favorito en Europa”.

El atacante, convocado por Néstor Lorenzo para la última fecha doble de las Eliminatorias de septiembre con la Selección Colombiana, y que se espera que regrese para esta nueva jornada, lleva cinco de sus seis goles desde el banco de suplentes, siendo titular en solo uno de sus ocho encuentros. Asimismo, sus recientes actuaciones en la Premier League podrían indicar al técnico Unai Emery que tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el once titular.

¿Cómo fue el gol de Jhon Durán?

En cuestión de tres toques se gestó el gol. Todo comenzó cuando el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez realizó un saque rápido hacia Pau Torres, quien aprovechó para lanzar un preciso pase filtrado al delantero colombiano, que había ingresado al campo a los 70′. Mientras la pelota se acercaba, el ‘9′ comenzó a dar una media vuelta con dirección al área de los ‘bávaros’.

Con una excelente definición de zurda, superó de primera al portero Manuel Neuer, que estaba algo adelantado, dejándolo sin opciones de reacción y generando el estallido en el Villa Park. Este fue el segundo triunfo del equipo inglés, que en la primera jornada había derrotado de visita a Young Boys. De hecho, el ‘cafetero’ había anotado un gol en ese partido, pero el tanto fue anulado por una mano previa.

