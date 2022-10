Complicado partido el de Atlético de Madrid este miércoles ante Brujas por la cuarta fecha de fase de grupos de la Champions League. Fue un empate sin goles en el Cívitas Metropolitano que complica las aspiraciones del cuadro ‘colchonero’ para clasificar a los octavos de final. Fueron casi veinte remates errados los que ejecutó el equipo madrileño, que en esta oportunidad no contó con Joao Félix por decisión técnica.

Si bien el delantero uso se encontraba apto para el duelo, permaneció en el banquillo. Pese a realizar el calentamiento de rutina a lo largo de todo del cotejo, finalmente Diego Simeone optó por no contar con él. En la primer ventana de cambios, el estratega argentino decidió hacer ingresar a Álvaro Morata, Yannick Ferreira y Rodrigo De Paul. Ni que decir de la segunda, cuando solo entró Matheus Cunha.

En la última oportunidad, el ‘Cholo’ eligió al experimentado Axel Witsel, quizá pensando también en equilibrar el mediocampo ante la posibilidad de una contra de la visita. La entrada del belga terminó con toda oportunidad del portugués, quien regresó al banco visiblemente molesto.

Las cámaras de la transmisión internacional capturaron el preciso momento en el que el luso pone cara de pocos amigos, lanza al césped un chaleco de entrenamiento y no encuentra consuelo en los asientos. Se trata ya del cuarto partido consecutivo en el que Joao Félix no es titular. Definitivamente no pasa por un buen momento y su frustración aumenta al ver que no podrá llegar en plena forma al Mundial Qatar 2022.

LA BRONCA DE JOAO FELIX: Simeone se decidió por Witsel para hacer el último cambio y el portugués no ocultó su enojo por no ingresar en el duelo ante Brujas en la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/WHU6sh7Sv9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022





Atlético de Madrid vs Brujas: lo que se les viene a ambos

Tras el cotejo de este miércoles, Atlético de Madrid volverá competir en LaLiga Santander este sábado 15 cuando visite al siempre complicado Athletic Club de Bilbao. Tres días más tarde recibirá al Rayo Vallecano antes de viajar hasta el estadio Benito Villamarín para jugar ante Real Betis. Recién el día 26 del presente mes, competirá nuevamente en la Liga de Campeones contra Bayer Leverkusen.

Por su parte, el Brujas, ya clasificado a octavos de final, tendrá un dura seguidilla de partidos en la que buscará meterse a la pelea la punta de la Jupiler Pro League. Primero jugará en el campo del Anderlecht para luego medir fuerzas contra Sint-Truiden y Union Saint-Gilloise.





