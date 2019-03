¡Desazón en la interna del 'Atleti'! El mensaje de Diego Godín tras caer con la Juventus en Champions

"No tuvimos respuesta ofensiva" , declaró el capitán del Atlético de Madrid , el uruguayo Diego Godín , este martes tras perder 3-0 ante la Juventus en Turín y caer eliminado en los octavos de final de la Champions League , tras ganar 2-0 en la ida.



"No tuvimos respuesta ofensiva para hacerles daño. Defendimos, pero ellos marcaron los goles. No pudimos marcar un gol, que era lo que necesitábamos para la eliminatoria", declaró a la televisión nada más finalizar.



Dos goles de cabeza (27 y 48) y uno de penal (86) de Cristiano Ronaldo sirvieron a la Juventus para pasar a cuartos y dejar al Atlético sin la posibilidad de pelear por la final que se disputará el 1 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano.



"Sabemos que era un partido duro, un rival difícil, jugara quien jugara y ellos encontraron los goles. Ellos defendieron bien, no solo atacaron bien. Hicieron un partido inteligente y nosotros no encontramos el gol que era lo que necesitábamos", sentenció el uruguayo, golpeado por la eliminación de su equipo.

