Con hidalguía: Allegri reconoció superioridad del Ajax e hizo un importante anuncio sobre su futuro

El entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri admitió este martes tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones que el Ajax mereció el pase y anunció que seguirá entrenando al equipo italiano la próxima temporada.

Después de 1-1 de la ida en Ámsterdam, el Ajax dio la sorpresa al ganar por 2-1 en Turín y clasificarse para las semifinales de la Champions.



"Creo que jugamos bien en la primera parte y fue una pena que en la segunda no tuviéramos paciencia y el equipo se partió, permitiendo al Ajax ganar el centro del campo", analizó el técnico en conferencia de prensa.



"Claramente, el Ajax mereció la victoria, especialmente en la segunda parte. Tuvieron algo de suerte al empatar tan pronto, pero jugaron muy bien tras el descanso", admitió.



Allegri lamentó la plaga de lesiones que ha sufrido su equipo en las últimas semanas: "Siempre digo que para ganar la Champions necesitar llegar a tu pico de forma en el momento preciso. Y en el último mes hemos tenido muchas lesiones que nos ha impedido contar con jugadores importantes, incluso esta noche".



El técnico sorprendió cuando anunció su continuidad en el club, pese a que la prensa italiana especulaba desde hacía meses con su marcha al final de temporada.



"Ya lo he hablado con el presidente, me quedo en la Juve la próxima temporada y ya estamos planeando la nueva campaña", dijo.

