El final del duelo entre Juventus y Lyon por la vuelta de octavos de final de la Champions League no solo supuso el adiós del cuadro bianconero del torneo o de Sarri, aunque horas después, del banquillo del equipo. También marcó el final de cuatro temporadas de Miralem Pjanic, quien jugará en el FC Barcelona el próximo curso.

El mediocampista, que hasta ahora había evitado pronunciarse, ni bien se ‘sacó' la elástica bianconera, le envió duros mensajes a Sarri.

“Cuando dices ‘el hermoso juego de Sarri’, querrás decir en el Napoli. No este año: este año jugó de manera diferente. Creo que los últimos meses no han sido como yo quería. Quería y esperaba jugar más, y no sé por qué fue así”, arrancó con algo de bronca en diálogo con Sky Sports.

Y siguió: “Este año tuvimos algunos problemas. Aunque jugamos un fútbol diferente, no debemos menospreciar lo que hemos hecho porque ganar no es fácil. Juventus debe seguir haciendo cosas extraordinarias, pero en Europa debe hacer más. Este club debe ganar en Europa”.

Sarri destituido

Por medio de un comunicado oficial, la ‘Vecchia Signora’ anunció la salida del entrenador italiano.

“La Juventus Football Club anuncia que Maurizio Sarri ha sido relevado de su cargo como técnico del Primer Equipo”, explica.

“El club quiere agradecer al técnico por escribir una nueva página en la historia de la Juventus con la victoria del noveno Scudetto consecutivo, la culminación de un recorrido personal que le ha llevado a escalar todas las categorías del fútbol italiano”.

El exChelsea logró levantar el trofeo de la Serie A de Italia, pero cayó en la final de la Copa de Italia ante Napoli y decepcionó en Europa.

