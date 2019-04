VER Juventus vs. Ajax EN DIRECTO: sigue EN VIVO la vuelta por los cuartos de final de la Champions League

VER JUVENTUS VS. AJAX HOY EN VIVO | SEGUIR CHAMPIONS LEAGUE EN DIRECTO ONLINE | CRISTIANO RONALDO | JUVENTUS | AJAX | Juventus y Ajax se verán las caras el día de HOY en el Estadio Juventus por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro de Turín buscará su pase a ‘semis’ tras el 1-1 registrado en la ida. El encuentro empezará a las 2:00 p.m. en Perú con transmisión vía Fox Sports y Fox Play Sur; mientras que en Italia arrancará a las 9:00 p.m. vía SKY Go Italia, Sky Sport Uno y Sky Calcio 2.



Los locales llegan mentalizados al encuentro, pues cuando tuvieron que enfrentar al SPAL por la Serie A, Massimiliano Allegri decidió dar descanso a varios titulares de su equipo, especialmente a Cristiano Ronaldo , la máxima estrella del conjunto italiano.

A él, se sumaron Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi y Mario Mandzuki, quienes tampoco tuvieron minutos en el choque doméstico en el que finalmente la ‘Juve’ cayó 2-1 y no pudo proclamarse matemáticamente campeón.

Juventus quiere quedarse sí o sí con la ‘Orejona’ esta temporada, y es por ello que sabe que el duelo ante los holandeses es vital. Los de Turín saldrán al campo de juego decididos a lograr el triunfo que llene de alegría a su hinchada, que también espera con ansias el partido por Champions League.

El Ajax , por su parte, tratará de arrebatarle el sueño al conjunto italiano logrando el triunfo de visita que los ubique directamente en las ‘semis’ de la competición. Ellos intentarán repetir la hazaña registrada hace poco en el Santiago Bernabéu donde vencieron categóricamente al Real Madrid por 4-1 en la vuelta de octavos.



Juventus vs. Ajax. (AFP) Juventus vs. Ajax. (AFP) Juventus vs. Ajax. (AFP)

Juventus vs. Ajax: alineaciones posibles

Juventus : Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

DT: Massimiliano Allegri.

Ajax : Onana, Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Schöne, Neres, Van de Beek, Ziyech y Tadic.

DT: Erik ten Hag.



Juventus vs. Ajax: dónde ver en vivo y en directo el partido por la vuelta de cuartos de final de la Champions League

Perú: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Italia: 9:00 p.m. vía SKY Go Italia, Sky Sport Uno y Sky Calcio 2

España: 9:00 p.m. vía Movistar +, Movistar Liga de Campeones 1

México: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Norte

Argentina: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Brasil: 4:00 p.m. vía Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, Esporte Interativo, TNT Go

Uruguay: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Ecuador: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Colombia: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Chile: 3:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Paraguay: 3:00 p.m. vía Fox Sports

Bolivia: 3:00 p.m. vía Fox Sports