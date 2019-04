Dinero les sobra: la contundente respuesta del Ajax a Juventus ante los millones que pone por De Ligt

El partido entre Juventus y Ajax , por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2019 , será la ocasión perfecta para que los italianos vean en directo al jugador que ocupa un lugar en su agenda de fichajes de verano: Matthijs de Ligt.



El joven defensor del Ajax es la apuesta de la Juventus para el 2019-20. Sin embargo, ficharlo no será cosa fácil. No solo porque a De Ligt le gustaría antes jugar en el FC Barcelona, también por la negativa del club holandés de vender a su naciente estrella.



En una entrevista con 'Times' , el director deportivo del Ajax, Edwin van der Sar, ha explicado que los millones de euros que ofrece la Juventus por De Ligt no serán suficientes para conseguir su fichaje. Antes que el dinero, al equipo de Ámsterdam le interesa

terminar de formar a sus jugadores.



"No importa lo fantásticas que sean las ofertas. Financieramente, tenemos una muy buena estabilidad. Queremos que nuestro presupuesto aumente, pero no a través de vender jugadores. No quiero que Ajax sea visto como un club vendedor", dijo el exportero del Manchester United.



De Ligt está llamado a tener minutos este miércoles en el Juventus vs Ajax, cuyo partido de ida se jugará en el Johan Cruyff Arena desde las 2 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de la señal de ESPN 2.

