Juventus vs. Ajax: canales de TV para VER EN DIRECTO el choque por la Champions League

Juventus buscará el triunfo cuando visite este miércoles 10 de abril al Ajax en el Amsterdam Arena por los cuartos de final de la Champions League. El cuadro italiano intentará conseguir el resultado que le de tranquilidad para el duelo de vuelta en el certamen continental. Ambas escuadras chocarán desde las 2:00 p.m. en Perú con transmisión vía ESPN 2 y ESPN Play Sur.



Los visitantes saben que tienen una cuenta pendiente en el torneo más importante a nivel de clubes, pues en las últimas ediciones no pudieron quedarse con la ‘Orejona’, pero ahora, con Cristiano Ronaldo en el plantel miran las cosas con otros ojos. Y es que el portugués ha sabido ganarse el cariño de la afición: en el cruce de octavos brilló con luz propia para marcar tres ‘pepas’ al Atlético de Madrid y darle la clasificación a la ‘Juve’ a la siguiente instancia de la competición europea.

En aquel entonces, la Juventus superó el muro defensivo de los ‘colchoneros’, quienes habían logrado una buena ventaja en la ida tras ganar 2-0 en España , pero el triplete de 'CR7' para poner el 3-0 en la vuelta esfumó toda posibilidad de que continúen avanzando los dirigidos por Simeone.

Después de ese resultado, el cuadro italiano solo pensó en su próximo rival de Champions League : el Ajax, que también viene de un partido con muchas emociones involucradas, pero ante nada más y nada menos que el Real Madrid, club al que supo golear 4-1 en el Santiago Bernabéu por la vuelta de octavos luego de haber caído 2-1 en la ida.

Si bien los holandeses no cuentan con un gran poderío ofensivo como su próximo rival de turno, acumula todas sus esperanzas en Dusan Tadic, quien ya lleva seis goles en la competición europea y se perfila como titular para el encuentro en el Amsterdam Arena.



Juventus vs. Ajax: alineaciones posibles

Juventus : Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo y Mandzukic.

DT: Massimiliano Allegri.

Ajax : Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Tadic y Neres.

DT: Erik ten Hag.



Juventus vs. Ajax: dónde ver en vivo y en directo el partido por la Champions League

Perú: 2:00 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Italia: 9:00 p.m. vía RAI Uno, Sky Calcio 2, RAI Play, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Argentina: 4:00 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 4:00 p.m. vía TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Uruguay: 4:00 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 2:00 p.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Colombia: 2:00 p.m. vía ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 3:00 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur

Bolivia: 3:00 p.m. vía ESPN 2 y ESPN Play Sur