"No creas lo que has visto": Juventus se motiva así para remontarle al Atlético [VIDEO]

Muchos no tenían un resultado así, pero Juventus perdió 2-0 ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por la ida de octavos de final de la Champions League 2019. Con goles de Diego Godín y José María Giménez, los colchoneros obtuvieron una buena ventaja.

Pese al resultado en contra, Juventus tiene fe para darle vuelta a la eliminatoria ante Atlético de Madrid. En un video difundido en redes sociales, el vigente campeón de la Serie A se motiva para sacar una victoria contra los españoles.

"No creas lo que has visto (en referencia a la ida). La noche puede engañar, pero no dura para siempre. Algunas traen pesadillas, otras están repletas de sueños si estás dispuesto a vivirlos. Prepárate para la vuelta", fue lo que puso Juventus en imágenes en Twitter, Instagram y Facebook.

Rápidamente, los hinchas de la Vecchia Signora respondieron al mensaje y apuntaron que tienen con qué dar la vuelta a la eliminatoria. Es clave que no les marquen en el Allianz Stadium.

El nuevo choque entre Juventus y el 'Aleti' está programado para el 12 de marzo a las 3:00 p.m. hora peruana en Turín (9:00 p.m. en España).

