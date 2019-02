Juventus vs. Atlético de Madrid por ESPN: juegan en España por octavos de la Champions League

Juventus vs. Atlético de Madrid juegan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2019. El encuentro, transmitido para toda América Latina por ESPN Internacional y Play así como Movistar Liga de Campeones de España, trae consigo el morbo del regreso de Cristiano Ronaldo a España. Como se sabe, el delantero portugués es la bestia negra del equipo del ‘Cholo’ Simeone. Sigue todos los horarios y canales de TV en el mundo para un duelo que promete ser de infarto.



El Atlético de Madrid sigue en su búsqueda de levantar su primera ‘Orejona’, mientras que la Juventus se mantiene en pelea para hacerlo de nuevo, algo que no logra hace más de 20 años. Para algunos es el partido que promete más en los octavos de final de la Champions League, para otros un encuentro que promete fuerza y técnica en el Wanda Metropolitano. Como repetimos, el partido va en transmisiones de ESPN Internacional y Movistar.



Juventus vs. Atlético de Madrid: horarios en el mundo

Ecuador - 3:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Perú - 3:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Colombia - 3:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

México - 2:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Bolivia - 4:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Chile - 5:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Argentina - 5:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Uruguay - 5:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

Paraguay - 5:00 p.m. | ESPN Internacional y ESPN Play

España - 9:00 p.m. | Movistar Liga de Campeones

Pero vamos con el partido. El técnico de la Juventus de Turín, Massimilliano Allegri, adelantó que quiere aprovechar "las buenas condiciones" de Paulo Dybala el miércoles en la ida de octavos de final de la 'Champions' contra el Atlético de Madrid, un partido en el que Sami Khedira será baja por lesión.



"Mañana juega Dybala, por tanto, estáis todos contentos", anunció Allegri con una sonrisa en la rueda de prensa previa al encuentro, ironizando sobre el tema recurrente de la compatibilidad entre Cristiano y el argentino.



"Es un partido en el que Paulo nos puede ayudar mucho porque es necesaria la técnica, las jugadas y está en unas condiciones muy buenas, es importante que juegue", aseguró el técnico de la 'Juve', quien añadió que el centrocampista Sami Khedira "no ha sido convocado".



"Se ha quedado en Turín para unos exámenes médicos. Habrá una comunicación de los médicos" sobre su estado, afirmó Allegri, sin dar más detalles sobre la situación del centrocampista.



Allegri también se refirió a su estrella lusa Cristiano Ronaldo para afirmar que "es una ventaja", pero que será necesario el trabajo de toda la 'Juve' ante un Atlético de Madrid que "tiene en la defensa su fuerza".



"Tener a Cristiano es una ventaja porque en los últimos diez u once años en la ' Champions' han estado Cristiano y Messi. Es una ventaja, pero el equipo tiene que hacer una prestación buena", explicó Allegri.



"En el fútbol, las cosas no están estrictamente relacionadas con Cristiano, pero si lo tienes, tienes más posibilidades porque es un jugador importante", dijo Allegri.



El técnico italiano puso de relieve la igualdad que habrá el miércoles sobre el terreno de juego y abogó por intentar llevar el encuentro a su terreno.



"Hay que intentar comandar en el partido y hay que tener mucho cuidado porque es un partido contra un equipo compacto, que concede poco", aseguró.