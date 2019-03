HOY, Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO: canales de TV y link para VER EN DIRECTO la Champions League

ConCristiano Ronaldo en el ataque, Juventus vs. Atlético Madrid juegan el partido más atractivo de la llave de octavos de final por Champions League hoy, desde las 3:00 pm., por la transmisión de FOX Sports en toda Latinoamérica y Movistar Liga de Campeones, Movistar+ en España.

Depor te trae la mejor información de la Champions League y te da a conocer cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo online desde cualquier dispositivo móvil. Además, los horarios en el mundo y los canales de TV para seguir el partido de manera segura y legal.

Atlético Madrid reafirma su esencia de la era Diego Simeone rumbo a Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la ofensiva del Juventus y que aborda desde su fuerza defensiva, su contragolpe, su ambición y un 2-0 a favor frente a Cristiano Ronaldo y la voracidad de su rival.

El equipo Rojiblanco jugará contra todo, desde el ambiente que soportará en Turín hasta la misma concentración, la competitividad, el carácter, la personalidad, la intensidad, la tensión, la eficacia y el talento que exigirá a cada uno de los futbolistas sobre el césped del Juventus Stadium.

Nadie se fía en el Atlético de Madrid , mentalizado, armado y preparado para todas las situaciones que presupone en Turín. Para una ofensiva local a la que responderá con una de sus cualidades más recurrentes e indiscutibles en toda la era Simeone, la fortaleza defensiva, y una destreza que maneja con soltura, el contragolpe, pero no sólo eso, porque también quiere el gol que simplifique el pase a cuartos.

Sin Diego Costa y Thomas Partey, por sanción, ni Filipe Luis y Lucas Hernández, por lesión, el Atlético está pendiente de Diego Godín, que arrastra un golpe en el muslo, para un once que el técnico ha configurado, probado y afinado desde hace dos semanas. El sábado con el Leganés midió incluso los minutos de muchos de ellos, aligerados de carga en ese duelo con la vista en este martes.

Por otro lado, Juventus se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo, por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el 2-0 adverso sufrido en el Metropolitano, un reto nunca logrado en la historia del club.

Es el cruce fundamental de la temporada del Juventus , que, pese a ganar la Supercopa italiana y a tener su octavo título liguero ya sentenciado, necesita una hazaña para evitar la eliminación en la competición en la que más apostó e invirtió el pasado verano.

En el último compromiso, el técnico dio descanso a Cristiano Ronaldo, al croata Mario Mandzukic o a Giorgio Chiellini. Tampoco jugaron el bosnio Miralem Pjanic ni el portugués Joao Cancelo, ambos de baja por sanción y listos para el Atlético.

Eso sí, el Juventus deberá gestionar una larga serie de bajas en defensa. No estarán Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, lesionados, ni el brasileño Álex Sandro, sancionado. A ellos se suma la ya conocida ausencia del extremo colombiano Juan Cuadrado.

Juventus recibe a Atlético Madrid por el pase a cuartos de final de la Champions League. Juventus recibe a Atlético Madrid por el pase a cuartos de final de la Champions League. Composición

Juventus vs. Atlético Madrid: alineaciones posibles

Juventus : Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.



Atlético de Madrid : Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



El Juventus Stadium será escenario de un duelo atractivo por el pase a cuartos de final de la Champions League.

