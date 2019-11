Por la fecha 4 del Grupo D de la Champions League, Juventus y Lokomotiv Moscú se enfrentarán este miércoles 6 de noviembre en el Estadio Lokomotiv. En dicho recinto deportivo la pelota comenzará a rodar desde las 12:55 horas en Perú con transmisión vía ESPN y ESPN Play. Si estás en España, podrás seguir el duelo desde las 18:55 horas vía Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Depor, desde su página web, seguirá el minuto a minuto del Juventus vs. Lokomotiv Moscú por la Champions League, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más datos que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.



Ambas escuadras se reencontrarán en un campo de juego luego de haber chocado en la fecha 3 del certamen continental, cuando la ‘Vecchia Signora’ se quedó con la victoria por 2-1 en Turín, gracias a los tantos de Paulo Dybala (77’ y 79’).

Ahora, liderando el Grupo D con siete puntos en el bolsillo, al igual que Atlético de Madrid (2° por diferencia de goles), Juventus buscará un nuevo triunfo ante el Lokomotiv Moscú (3° con tres unidades), pues es consciente que ese resultado lo acercará al objetivo: clasificar a los octavos de final de la Champions League.

Para conseguir la victoria, Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo apuntan a ser claves en la ofensiva de la ‘Juve’, que viene de alegrar a su afición por la victoria conseguida el último fin de semana ante Torino (1-0) en la fecha 11 de la Serie A de Italia.

Lokomotiv Moscú, por otro lado, que tiene la obligación de ganar a la Juventus para mantener con vida el sueño de acceder a la siguiente instancia de la Champions League, afrontará el compromiso en casa luego de empatar 1-1 con FC Ufa en la jornada 15 de la Liga Premier de Rusia.



¿En qué estadio se disputará el partido entre Juventus vs. Lokomotiv Moscú?

El partido entre Juventus vs. Lokomotiv Moscú por la fecha 4 del Grupo D de la Champions League se jugará en el Estadio Lokomotiv. Este escenario deportivo puede albergar 27,320 espectadores.

Alineaciones posibles del Juventus vs. Lokomotiv Moscú

Juventus: W. Szczesny, Mattia de Sciglio, Matthijs de Ligt, L. Bonucci, J. Cuadrado, B. Matuidi, M. Pjanic, R. Bentancur, F. Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

DT: Maurizio Sarri.

Lokomotiv Moscú: Guilherme, B. Idowu, B. Howedes, V. Corluka, Murilo, V. Ignatiev, J. Mario, D. Barinov, G. Krychowiak, Éder y A. Miranchuk.

DT: Yuri Siomin.



Juventus vs. Lokomotiv Moscú: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 12:55 horas vía ESPN y ESPN Play

España: 18:55 horas vía Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+

México: 11:55 horas en Ciudad de México vía ESPN Norte, ESPN México y ESPN Play Norte

Argentina: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Brasil: 14:55 horas en Brasilia vía Esporte Interativo Plus, TNT Go y TNT Brazil

Colombia: 12:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Chile: 14:55 horas en Santiago vía ESPN y ESPN Play

Ecuador: 12:55 horas en Quito vía ESPN y ESPN Play

Uruguay: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Paraguay: 14:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Venezuela: 13:55 horas vía ESPN y ESPN Play

Bolivia: 13:55 horas vía ESPN y ESPN Play



Últimos partidos de la Juventus

19/10/19 | Juventus 2-1 Bologna | Serie A de Italia

22/10/19 | Juventus 2-1 Lokomotiv Moscú | Champions League

26/10/19 | Lecce 1-1 Juventus | Serie A de Italia

30/10/19 | Juventus 2-1 Genoa | Serie A de Italia

02/11/19 | Torino 0-1 Juventus | Serie A de Italia



Últimos partidos del Lokomotiv Moscú

06/10/19 | Lokomotiv Moscú 2-1 Arsenal Tula | Liga Premier de Rusia

18/10/19 | Akhmat Grozny 0-2 Lokomotiv Moscú | Liga Premier de Rusia

22/10/19 | Juventus 2-1 Lokomotiv Moscú | Champions League

27/10/19 | Lokomotiv Moscú 0-3 Spartak Moscú | Liga Premier de Rusia

02/11/19 | FC Ufa 1-1 Lokomotiv Moscú | Liga Premier de Rusia