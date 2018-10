Juventus vs Manchester United se enfrentan (EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE TV) este martes en Old Trafford, por la fecha 3 del Grupo H de la Champions League. Cristiano Ronald o vuelve tras su expulsión en Mestalla en la primera fecha, y lo hará ante su exequipo y extécnico Mourinho. Sigue la transmisión del duelo por Fox Sports desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y las incidencias en Depor.com.

El cuadro italiano visitará el 'teatro de los sueños' con el objetivo de seguir en lo más alto del grupo, sumar su tercera victoria al 'hilo', y de paso empezar a asegurar su clasificación a los octavos de final. Los de Massimiliano Allegri golearon en la segunda fecha al Young Boys en Turín, y llegaron a seis puntos tras el difícil debut ante Valencia en Mestalla.



Juventus vs Manchester United: horarios del partido:



Perú : 2:00 p.m. (Fox Sports)

México : 2:00 p.m. (Fox Sports)

Colombia : 2:00 p.m. (Fox Sports)

Uruguay : 4:00 p.m. (Fox Sports)

Argentina : 4:00 p.m. (Fox Sports)

​Brasil: 4:00 p.m. (Fox Sports)

España : 9:00 p.m. (Movistar Liga de Campeones)

Italia : 9:00 p.m. (Sky Sports)

Inglaterra : 8:00 p.m. (BT Sport)

En su vuelta a España, Cristiano Ronaldo fue expulsado por una polémica acción contra el colombiano Jeison Murillo, a quien el árbitro consideró había agredido.



Al luso le dieron una fecha de sanción y podrá enfrentarse al Manchester United, club con el que empezó a escribir su leyenda en el fútbol y donde es considerado un ídolo. Además, tendrá también al frente a su compatriota y extécnico en el Real Madrid José Mourinho.

Precisamente el entrenador luso no la pasa nada bien en Old Trafford, ni en lo deportivo ni en la relación con algunas de sus principales figuras. Los 'Diablos Rojos', si bien marchan segundos en la Champions League con cuatro puntos, en la Premier League no la pasan nada bien: se ubican en la décima casilla con apenas 14 unidades.



El United logró una victoria en la primera fecha del torneo europeo frente al Young Boys, pero luego cedió un empate en casa ante el Valencia sin goles. Por lo que necesita sumar de a tres el martes para no complicarse y poner en riesgo su pase a octavos de final.