El Juventus vs. Tottenham iba a ser su gran prueba. Harry Kane es uno de los delanteros más letales del planeta. Lo demuestra fecha a fecha en la Premier League y en la Champions no es la excepción. Y es que en uno de los mejores partidos de la temporada, el crack inglés no ha fallado ante la Juventus en la ida de los octavos de final.



En el Juventus Stadium, ante más de 40 mil espectadores, el delantero de los 'Spurs' marcó el descuento 2-1 luego del terrible arranque de su equipo, que en menos de 10 minutos, ya había encajado dos goles: ambos de Gonzalo Higuaín.

Cuando corrían los 35' y el equipo de Pochettino había tocado el arco rival con insistencia, Harry Kane recibió un gran pase de Dele Alli, enrumbó al arco, se sacó al mítico Buffon, este quedó tirado en el suelo y definió con el arco vacío.



De esta forma, Harry Kane marcó el 1-2 en el Tottenham vs, Juventus y ya registra 7 goles y 2 asistencias en los 6 partidos que ha disputado en la presente UEFA Champions League. Sin duda, el huracán que los mejores de Europa quieren tener.