Juventus vs. Tottenham se enfrentan este martes (2:45 p.m. hora peruana a través de la señal de FOX Sports) en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2017-18. No obstante, una mala noticia hay para los turineses, quienes reciben de locales a los ‘Spurs’ de Harry Kane como de Dele Alli. El argentino Paulo Dybala ha vuelto a entrenarse con la Juventus, tras su lesión muscular, pero no entró en la lista del técnico Massimiliano Allegri para medirse ante el cuadro de Mauricio Pochettino. Juventus vs. Tottenham, el partido más importante de este martes en la edición de la Champions League.



Dybala, que se está recuperando de una lesión en los flexores del muslo derecho sufrida el 6 de enero, trabajó bajo las órdenes del técnico Allegri en el centro deportivo de Vinovo (Turín, norte), según se aprecia en un vídeo difundido por el club turinés, previo al partido de la Champions League frente al Tottenham de Pochettino.



Horarios en el mundo Hora País Canal Perú 2:45 p.m. FOXS ports Colombia 2:45 p.m. FOXS ports Argentina 4:40 p.m. FOXS ports Chile 4:45 p.m. FOXS ports México 7:45 p.m. FOXS ports España 8:45 p.m. Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m.

Sin embargo, el argentino todavía está completando el proceso de rehabilitación, por lo que Allegri decidió no incluirle en la lista de los convocados para la cita del Juventus Stadium ante el Tottenham.



El último partido oficial disputado por Dybala fue el pasado 6 de enero en Cagliari en la Serie A italiana (Primera División), cuando su equipo se impuso por 1-0.



La "Joya" disputó 28 partidos en esta temporada, en todas las competiciones, y contribuyó con 17 goles, aunque todavía busca estrenar su cuenta goleadora en la Liga de Campeones.



Para el encuentro del martes, el Juventus tampoco podrá contar con el defensa italiano Andrea Barzagli, que no se entrenó a causa de un problema muscular sufrido en el último encuentro liguero disputado en el campo del Fiorentina.



A Dybala y Barzagli se suman el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el alemán Benedikt Howedes, el francés Blaise Matuidi y el suizo Stefan Lichtsteiner, que salió tocado del último entrenamiento.



Cuadrado está de baja desde el pasado mes de diciembre a causa de unos problemas en el pubis y se operó el pasado 30 de enero; el colombiano ya empezó la rehabilitación aunque no volverá antes de marzo. Partida de vida o muerte para la Juventus en la Champions League.





Juventus vs. Tottenham: posibles alineaciones



Juventus: Buffon; Rugani, Chiellini, Benatia, Sandro; Marchisio, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic.



Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Sanchez, Davies; Dembele, Dier, Eriksen, Alli, Son; Kane.