No lo puede creer y lo lamenta en Mestalla. En el Juventus vs. Valencia, Cristiano Ronaldo se fue expulsado con tarjeta roja directa tras una conversación entre árbitros. De acuerdo a ellos, ‘CR7’ agredió a un rival en el medio del área en medio del encuentro entre ambos equipos.



A los 28 minutos, se abrió la polémica en España. Cristiano Ronaldo regresaba el país ibérico en medio de aplausos y silbidos. Y en la cancha… jugaba bien. El delantero portugués fue expulsado en una acción que está dando la vuelta al mundo. ¿Mereció la roja?



La verdad, la acción genera bastantes dudas. Cristiano Ronaldo no lo entiende, millones de aficionados tampoco entienden porque dejaron a la Juventus con 10 jugadores. Hasta ese momento, la ‘Vecchia Signora’ dominaba todas las acciones del juego en Mestalla.



Cristiano Ronaldo lleva 120 goles marcados en la Champions League y, en su debut en la edición 2018-19, no podrá aumentar su registro goleador. Nueva camiseta, tarjeta roja. Así son las cosas en el fútbol, especialmente cuando no hay VAR en este tipo de competiciones.



Así se fue expulsado Cristiano en Juventus vs. Valencia. (Video: ESPN 2)