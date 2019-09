Apasionado del fútbol: Kai Havertz, el nuevo deseo del Real Madrid

Acaba de terminar el mercado de fichajes, pero en el Real Madrid siguen con dolores de cabeza. La salida de Cristiano Ronaldo todavía no se olvida en el Santiago Bernabéu y el proyecto de reestructuración de la mano de Zinedine Zidane parece no estar saliendo como lo hubiese planeado Florentino Pérez. Por eso, las miradas del madridismo ya empiezan a ver nuevamente hacia el resto de equipo para encontrar, si es que se puede, algún jugador con las condiciones para portar el escudo que borda en su camiseta. El último rumoreado es Kai Havertz ¿Lo conoces?

Solo tiene 20 años, pero ya es una realidad en la Bundesliga. Con la camiseta del Bayer Leverkusen, el nacido en 1999 anotó 17 goles en 34 partidos de la temporada pasada y en la 2019/20 apunta a superarse. Con Peter Bosz, su entrenador, ha encontrado el mejor nivel de su corta carrera y espera sostenerlo lo suficiente para confirmar que es una estrella que puede dar la talla a nivel mundial.

El primer gol de Kai Havertz en la Bundesliga 2019/20. (YouTube)

Pero su carrera, obviamente, no empezó ahí. Desde que era un niño, Kai estuvo ligado al deporte rey. En la ciudad de Aachen, la familia Havertz siempre fue apasionada a la pelota, hasta tal punto que su casa estaba ubicada a solo 100 metros de la cancha de fútbol más cercana, lo que le permitía al pequeño poder practicar durante gran parte del día.

Con 4 años ya pertenecía a un equipo. El Alemania Mariadorf le dio la oportunidad de formarlo durante un tiempo hasta que, con 9, sus padres decidieron que era momento de que dé el gran salto. Con la oportunidad de llevarlo al Bayer Leverkusen, Colonia y Borussia Monchengladbach, ellos optaron por el Alemania Aachen ¿La razón? Las instalaciones estaban más cerca de la escuela.

Aunque dos años después terminó moviéndose rumbo a su actual club, esos meses en el equipo de su ciudad le permitieron iniciar el proceso para que, en el 2018, termine sacando el diploma de secundaria, algo no menor. Pero más allá de ello, fue en el cuadro farmacéutico que Havertz se ganó un apodo que lo define como futbolista: ‘Alleskonner’; es decir, jugador que lo puede hacer absolutamente todo. No, no es Lionel Messi.

Un hombre récord

Fue en el 2016 que Kai se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la Bundesliga en debutar con la camiseta del Bayer Leverkusen. Tenía 17 años y 126 días cuando le dieron la oportunidad en lo que sería una derrota 2-1 ante el Werder Bremen. Aquella fecha quedará marcada para él, pero el resto se lo fue ganando a pulso.

Kai Havertz debutó con la selección alemana ante Perú.

Sus apoyos en defensa, su manejo de ambos perfiles, cambio de ritmo, capacidad de decisión y convicción para encarar y llegar al área contraria lo han puesto en la lista de los mejores equipos del mundo. Antes del Real Madrid, el Bayern Múnich y Borussia Dortmund ya habían preguntado por él para llevárselo, pero en Leverkusen –que disputa la Champions League esta temporada– lo podrán disfrutar un poco más.

Todo lo dicho convenció a sus técnicos para que, a pesar de la corta edad, le den la continuidad necesaria a Havertz. Con 18 años y 307 días ya se había convertido en el futbolista más joven de la Bundesliga en alcanzar los 50 partidos y lo había hecho por mérito propio, pues ha compartido equipo con jugadores que le han podido quitar el puesto como Kevin Volland, Julian Brandt o Leon Bailey.

Leon Bailey, antes de llegar al Leverkusen, jugó en el Genk de Bélgica. (AFP) Leon Bailey, antes de llegar al Leverkusen, jugó en el Genk de Bélgica. (AFP)

En fin, todavía falta mucho para que se abra nuevamente el periodo de transferencias en Europa, pero si en Madrid deciden hacer un esfuerzo para ponerle la camiseta blanca al alemán seguro que no se equivocarán. En un momento en el que necesitan nuevos aires en el Santiago Bernabéu, el cambio de ritmo del jugador del Bayer Leverkusen caería a la perfección.

