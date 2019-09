Keylor tras vencer a Real Madrid: "Se me ha hecho raro estar del otro lado"

► Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions



Le tocó enfrentar al ex y lo hizo de gran forma. Keylor Navas fue titular en el Real Madrid vs. PSG por el Grupo A de la Champions League y confesó que estar del otro lado fue "raro". El portero, sin embaro, no pudo ocultar su felicidad por la goleada en París.

"Se me hizo raro porque no estoy acostumbrado a estar del otro lado del lugar donde normalmente no era así, pero hay que darlo todo como siempre", dijo el portero al finalizar el partido y en entrevista con ESPN 2.

El portero de Costa Rica no quiso hablar de lo que está viviendo Real Madrid y por el contrario, señaló que solo está enfocado en PSG. "No sé qué puede estar pasando por allá (Real Madrid). Mi enfoque es PSG y nada más"



Keylor Navas, además, señaló que la clave del triunfo ante Real Madrid estuvo en dos factores determinantes: velocidad y efectividad



"Hicimos un gran trabajo en un partido intenso -dijo el portero del PSG-. Estuvimos agrupados, tratamos de no cometer errores, jugamos a uno o dos toques, no le dimos pocas oportunidades, aprovechamos los espacios, y llegar y concretar fue importante".