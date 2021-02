Con su triplete para dejar muy herido al Barcelona en los octavos de final de la Champions League, en el triunfo 4-1 del París Saint-Germain el martes en el Camp Nou, Kylian Mbappé vivió su esperada gran noche europea, que le hace ganarse una lluvia de elogios. En plena recta final hacia la decisión sobre su futuro y su continuidad en el PSG, el francés demostró su clase y se ganó un protagonismo reservado en otras noches de Champions a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Su exhibición llegó además frente al propio capitán del Barcelona, que asistió impotente al huracán Mbappé, que a sus 22 años dio muestras de madurez para dejar al equipo de París llamando a las puertas de los cuartos de final, pese a que todavía queda el partido de vuelta de octavos, el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.

En el feudo azulgrana, el exjugador del AS Mónaco rompió toda la clase de marcas. Una de ellas fue convertirse en el tercer jugador que marca un triplete ante Barcelona jugando por Champions League. Según ‘Opta’, Kylian igualó lo hecho por el colombiano Faustino Asprilla y el ucraniano Andriy Shevchenko, aunque en fase eliminatoria.

“Kylian Mbappé se ha convertido en el tercer jugador en marcar un hat-trick ante el Barcelona en la Liga de Campeones tras Faustino Asprilla y Andriy Shevchenko en 1997, pero ambos lo lograron en fase de grupos. Estelar”, publicó en Twitter la citada fuente.

Los números de Kylian ante Barcelona.

Kylian no se fía

“Estamos muy contentos. Es un partido muy importante para nosotros. Queríamos venir aquí y ganar. Es lo que hemos hecho de la mejor manera”, dijo a la televisión RMC Sport, tras el partido.

“Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder. Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto”, añadió.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO