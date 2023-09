Bayern vs Manchester United se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 20 de septiembre, por la fecha 1 de la UEFA Champions League 2023. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, HBO Max, SKY Sports y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Sigue el minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Fichaje estrella del campeón alemán, el delantero inglés Harry Kane se estrenará con el ‘Gigante de Baviera’ en Champions en el Allianz Arena y lo hará frente a un viejo conocido, el Manchester United.

El exjugador del Tottehnam, que cambió la Premier League por la Bundesliga en busca de títulos, no guarda buenos recuerdos de sus duelos contra los ‘Red Devils’: en 19 partidos contra el United como jugador de los ‘Spurs’ el capitán de Inglaterra solo ganó seis y apenas marcó cinco goles.

Pero si hay un equipo que le pueda ayudar a romper esta estadística es el Bayern, que desde la fatídica final de Champions de 1999 (victoria inglesa por 2-1 con remontada en el descuento), solo ha perdido un partido de los ocho disputados contra el United y le ganó las tres eliminatorias de cuartos de final disputadas.

Manchester United, por su lado, llega a este encuentro luego de caer ante el Brighton, en el marco de la quinta jornada de la Premier League. Los ‘Diablos Rojos’ no pudieron hacerle frente a las ‘Gaviotas’, que se impusieron por 3-1, con goles de Welbeck, Grob y Joao Pedro.

Bayern vs. Manchester United: horarios en el mundo

El partido entre Bayern vs. Manchester United está programado para el miércoles 20 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde en horario de Perú, y se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena de Múnich. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

Bayern vs. Manchester United: ¿dónde ver?

Si deseas ver el duelo entre Bayern vs. Manchester United, puedes seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de los canales de TV de ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones en España. Para la señal en Latinoamérica, como en Perú, Colombia y Ecuador tienes la opción de verlo en ESPN y Star Plus. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.





