Llega el Brexit y los problemas: Messi y Cristiano sin jugar en Inglaterra en la Champions League

¿Qué pasaría si el Barcelona o a la Juventus les toca un rival inglés en los octavos de la Champions League ? Esa es la duda que tienen los clubes hasta el momento, de oficializarse el Brexit el próximo 31 de octubre. Si Reino Unido sale de la Unión Europea, el factor – que más importa a nivel fútbol – es lo que pasaría con la presente edición de Champions League y los futbolistas que tienen condenas por evasión de impuestos en España, solo por citar un ejemplo.



Un abogado de la firma de Londres conversó con el portal británico ‘The Athletic’ y habló entorno a casos como el de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , y el Brexit. “Hay un punto específico en torno a los juegos europeos. Si eres ciudadano de la UE con una condena penal, puedes viajar al Reino Unido, siempre y cuando no se considere una amenaza para la seguridad nacional”, aseguró el jurista Andrew Osbourne, haciendo referencia al proceso penal por el que pasó Lionel Messi en cuanto a la evasión de impuestos.



No obstante, ¿qué pasa ahora con el Brexit? “Hay varios futbolistas muy famosos con condenas y sentencias suspendidas por evasión de impuestos. Hasta ahora, no han tenido que preocuparse ya que tienen pasaportes de la UE. Pero después del Brexit, posiblemente no puedan ingresar al país (ya que serán tratados como ciudadanos no pertenecientes a la UE)”, agregó. Entonces, ¿cómo pueden jugar el Barcelona y Juventus sus encuentros?



Cristiano Ronaldo ha evadido impuestos en España. (Foto: Getty Images) Cristiano Ronaldo ha evadido impuestos en España. (Foto: Getty Images)

Brexit en la Champions League

Si llega a efectuarse el Brexit, varios jugadores no podrían viajar a Inglaterra y se perderían los encuentros de fase de grupos y otras instancias de la Champions League. Ante estos casos, se espera que el Ministerio del Interior de Inglaterra permita los viajes de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros jugadores para una competencia sana en el ‘Viejo Continente’.



El punto aún no se conversa a nivel de UEFA, dado que el Brexit aún no tiene efecto. “Nos vamos en 25 días”, indicó el pasado domingo, Boris Johnson, el primer ministro británico.

No obstante, el mismo mandatario está abierta a las negociaciones con la Unión Europea. La fecha límite es el 31 de octubre. ¿Qué pasará entonces?



