Pese a alinear juntos a Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar en el Jan Breydel, el equipo parisino no pudo más que sacar un punto de Bélgica en el duelo que sostuvieron PSG vs Brujas, donde además tampoco dejó su mejor imagen ni su estelar tridente pudo deslumbrar. Todo lo contrario a lo que se esperaba en la previa del partido, y que los propios hinchas del cuadro local también creía iba a pasar: una goleada de los franceses.

Es así que justo en la previa del encuentro, un aficionado del Brujas mostró una pancarta con un llamativo mensaje a Leo con el que le pedía tuviera compasión: “Messi ten piedad”, rezaba el mensaje.

Y es que con Messi liderando a un ‘galáctico’ PSG, había demasiada expectativa y nerviosismo ante lo que pudiera hacer en el campo ‘La Pulga’, quien disputó su segundo compromiso oficial vistiendo la elástica del PSG, pero ante los belgas fue su primer choque en el marco de la Champions League tras su salida del Barcelona.

La pancarta a Messi en Brujas que se hizo viral.

Para este encuentro el conjunto belga llegó con la etiqueta de víctima, ello por la calidad de la plantilla que dirige Maurico Pochetino, y es que además del tridente ofensivo, de medio campo hacia tras también cuentan con jugadores de jerarquía.

Pero eso no pasó, en parte por mérito del Brujas, que no se descompuso y que fue capaz de igualar el partido pronto por medio de Vanaken. El Brujas aumentó su fe con este tanto y pese a no tener en exceso la posesión del balón también supo aguantar sin excesivos sufrimientos para subir un valioso y meritorio punto.

Y ante unos 28.000 aficionados congregados en el estadio Jan Breydel, los belgas sacaron petróleo del yacimiento de talento del flamante equipo qatarí de la liga francesa, eclipsando a sus estrellas.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.