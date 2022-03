Aunque tenía toda la intención de seguir en Barcelona, Lionel Messi no pudo quedarse. La grave crisis económica obligó a la directiva a desprenderse de su máxima figura. Con la posibilidad de irse a cualquier lado, el argentino finalmente eligió al PSG . No solo lo hizo por dinero, también por el sueño de ganar la Champions League , esa que le es esquiva desde hace siete años. El club parisino le ofreció ser parte de un ambicioso proyecto junto a su amigo Neymar y a Kylian Mbappé y ‘Lio’ no lo dudó.

Los parisinos pasaron con nota aprobatoria la fase de grupos y Lionel Messi marcó cinco goles en siete partidos. Sin embargo, la primera gran prueba de fuego eran los octavos de final y la suerte hizo que su rival sea Real Madrid . En París, a pesar de que dominaron todo el partido, solo lograron imponerse con un gol de Mbappé (previamente la ‘Pulga’ había fallado un penal). Este miércoles, el mundo entero estuvo pendiente del duelo de vuelta. ‘Lio’ volvía al Santiago Bernabéu (estadio donde anotó 15 veces siendo ‘culé) y todo pintaba para una noche mágica y el pase a cuartos.

Al final, apenas le salió una cosa al PSG (el gol del Mbappé), lo demás fue para el olvido. El elenco de Mauricio Pochettino fue eliminado por Real Madrid y la etiqueta de candidato al título quedó en palabras. La pesadilla para Messi continúa en la máxima competencia de clubes, pues es la primera vez que queda fuera de la Champions League en dos ediciones seguidas en octavos de final (2020-2021, 2021-2022).

Números de Messi en el partido Minutos jugados 90 Goles 0 Asistencias 0 Disparos al arco 0 Disparos desviados 2 Disparos bloqueados 1 Pases 74 Precisión de pases (%) 93 Duelos (ganados) 13(7)

Messi y las posibles consecuencias de la eliminación

El año pasado, su actual equipo fue su verdugo en octavos al perder por 5-2 en el global. Messi había abierto el marcador para Barcelona en el Camp Nou, pero la ofensiva parisina reaccionó con un inspirado Kylian Mbappé, quien anotó un ‘hat-trick’, y le siguió el festejo de Moise Kean. Con una abultada serie, los ‘culés’ fueron a París por la hazaña, pero no hubo milagro: Messi marcó y Mbappé respondió.

Esta vez, Karim Benzema sepultó los sueños de Messi de ganar -al menos este año- la ‘Orejona’. Con un contrato hasta junio del 2023, la ‘Pulga’ tendrá que afrontar una temporada larga sin competencias europeas. A nivel institucional, la directiva buscaba ganar la Champions; y no era para menos, con el nivel de su plantilla y los 1.000 millones de euros invertidos desde la toma de Al Khelaifi en 2011, el objetivo era ese. Ahora queda esperar las consecuencias de tan temprana eliminación.

La salida de Mauricio Pochettino puede ser la primera repercusión luego de la Champions. Esto significaría un golpe duro para ‘Lio’ dentro del vestuario, pues mantiene una gran relación con su compatriota. La otra inminente consecuencia sería la marcha de Kylian Mbappé en junio. El francés ha rechazado en varias ocasiones su renovación y con este resultado, su inminente destino sería Real Madrid. Con este panorama, el paso de Messi por París puede acabar convirtiéndose en una total pesadilla.

Messi ha ganado la Champions en las temporadas 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15. (Getty)

La ‘Pulga’ y su cuenta pendiente

Antes de sus dos eliminaciones seguidas en octavos. Messi ya sabía lo que era despedirse de forma prematura de la Champions League. La ganó cuatro veces, pero se quedó en el camino en otras 12 oportunidades; sin embargo, la primera vez que perdió en las rondas de ida y vuelta fue en la temporada 2004-2005.

En esa época, Messi empezaba a tener minutos en el equipo de Frank Rijkaard y fue parte del plantel que disputó esa edición del torneo. No obstante, no pudo hacer nada en la derrota del Barcelona en octavos de final ante Chelsea, ya que la ‘Pulga’ no fue convocado para esas llaves. Eso sí, logró sumar minutos en fase de grupos (90 en total).

Ya en cancha, la primera eliminación que tuvo en octavos fue en la Champions 2006-2007, ante Liverpool. El elenco azulgrana perdió en casa ante los ‘reds’ (2-1) y en Anfield ganaron por la mínima (1-0). Sin embargo, en ese momento seguía valiendo doble en gol de visita, por lo que Messi y compañía le dijeron adiós a la competencia.

Tras ello, Messi se dio el gusto de avanzar a cuartos de final y llegar en varias ocasiones a la final. Eso sí, en esta última etapa de su carrera, no ha podido guiar a su equipo: en los últimos años lo más cerca que ha estado de volver a levantar la Champions fue en las semifinales del 2019, cuando vencieron 3-0 al Liverpool en el Camp Nou; sin embargo, en Anfield, no tuvieron reacción y cayeron 4-0 en una noche para el olvido.

Las eliminaciones de Messi en la Champions

Temporada Eliminado en Equipo que lo eliminó 2004/05 octavos de final Chelsea 2006/07 octavos de final Liverpool 2007/08 semifinales Manchester United 2009/10 semifinales Inter 2011/12 semifinales Chelsea 2012/13 semifinales Bayern Munich 2013/14 cuartos de final Atlético de Madrid 2015/16 cuartos de final Atlético de Madrid 2016/17 cuartos de final Juventus 2017/18 cuartos de final AS Roma 2018/19 semifinales Liverpool 2019/20 cuartos de final Bayern Munich 2020/21 octavos de final PSG 2021/22 octavos de final Real Madrid

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR