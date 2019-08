La hipocresía no va con él: la reacción de Cristiano cuando Messi es premiado da la vuelta al mundo [VIDEO]

Cristiano Ronaldo llegó con todo la actitud y su estilo único al sorteo de la Champions League , el mismo que incluía la ceremonia de premiación a los mejores de la edición pasada, siendo elegido Lionel Messi el mejor delantero UEFA del torneo que se jugó durante la temporada 2018-19 y que ganó Liverpool.

Sin embargo, y a pesar que el argentino partía con ventaja desde la previa de la ceremonia y ambos mantuvieron una amena conversación, estando sentados juntos y compartieron varias escenas del evento, el astro portugués no ocultó su malestar por no ganar un trofeo más en su carrera.

La reacción del portugués se volvió viral porque no es la primera vez que, a pesar de mantener una vibra positiva durante alguna ceremonia, el astro portugués no puede ocultar esa sensación de no ser el ganador. La hipocresía no va con él.

Cristiano y Messi compartieron una vez más la terna de premios individuales. (Agencia)

Virgil, el mejor de Europa

El central holandés del Liverpool Virgil van Dijk arrebató al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Leo Messi el trono de mejor jugador de la UEFA en la gala anual de Mónaco, donde el azulgrana se llevó la distinción de mejor delantero y el luso se marchó de vacío.



Los premios fueron concedidos por un jurado que forman los 80 entrenadores de los clubes de la "Champions" y la Liga Europa, más 55 periodistas de las federaciones de la UEFA, cuyo presidente entregó también el Premio "EqualGame", por un gesto más allá del terreno de juego.

