Liverpool 'aplastó' 4-0 al Barcelona y jugará la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano

Sin tensión y sin personalidad, el Barcelona se dejó en Liverpool buena parte de sus esencias, en un partido en el que jugó a verlas venir y salió atropellado por un rival que lo dio todo, pese a tener bajas importantes de tres jugadores titulares.

El 3-0 de la ida, en un partido con mejor resultado que juego, engañó a los azulgranas, que buscaron resguardarse y se equivocó Ernesto Valverde en el planteamiento. Sin el balón, el conjunto culé no es el Barcelona, y estuvo muchos minutos a merced del rival, y el drama llegó en los primeros minutos del segundo tiempo.

Marcó Origi en una primera oleada del Liverpool (minuto 7), pero los barcelonistas resistieron y tuvieron alguna ocasión en el primer tiempo. En dos minutos, entre el 54 y el 56, dos goles de Wijnaldum dejaron la eliminatoria igualada, pero el 4-0 resume lo ocurrido.

Un tiro de esquina en el que Alexander-Arnold primero amagó el saque y después engañó a todos. Origi sorprendió a todos, la defensa del Barcelona no existía y el belga remató sin oposición y desde muy cerca de la meta de Ter Stegen el 4-0.

Liverpool logró una histórica victoria ante el Barcelona en Anfield. El conjunto de Klopp jugara la final el 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

Barcelona juega con Liverpool en Anfield por el pase a la final de la Champions League.

El Barcelona vs. Liverpool o Liverpool vs. Barcelona como lo quieras nombrar, tendrá ausencias importantísimas, más acusadas en Liverpool , ya que el entrenador Jürgen Kloop no podrá a alinear a tres de los suyos: Mohamed Salah y Roberto Firmino, ni con el centrocampista Naby Keita; mientras que el Barcelona pierde al también lesionado Ousmane Dembélé.

El Barcelona buscará de la mano de Lionel Messi la clasificación en Anfield y su novena final de la Champions League y su sexto título, después de haber saboreado estas mieles por última vez hace cuatro años, cuando ganó su quinto máximo trofeo continental.

El Liverpool, dominador del partido de ida, pero sin acierto de cara a gol, se agarra a recientes encuentros aquí, como la ida de cuartos de final del año pasado ante el Manchester City, cuando los 'Reds' aplastaron a los celestes con tres goles en la primera parte.

Alineaciones posibles para el partido de Champions

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner o Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Origi, Mané, Sturridge o Shaqiri.



Barcelona : Ter Stegen; Semedo o Sergi Roberto, Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Suárez, Messi.



Mohamed Salah será la principal ausencia de Liverpool por no superar una lesión reciente el pasado fin de semana ante Newcastle.

Declaraciones de los protagonistas

Jurgen Kloop, técnico de Liverpool: "La situación no es la que queríamos tener, pero intentaremos ganar. ¿Cómo lo enfocamos? Trataremos de ganar el partido. Si en un momento dado, tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente ronda intentaremos hacerlo. Ha sido una temporada larga y hay una pequeña posibilidad de hacerla más larga. Nos quedan dos partidos en casa, en una temporada increíble, y deberíamos celebrarlo con una buena actuación en el campo y un buen ambiente en las gradas".

Alexander-Arnold., lateral de Liverpool: "Entrenamos con diferentes alineaciones y diferentes jugadores en distintas posiciones. Es algo que hemos entrenado. Dos de nuestros principales goleadores están fuera, pero eso también es una oportunidades para que el resto se conviertan en héroes y si conseguimos darle la vuelta al resultado, sea quien sea el goleador, su nombre siempre será recordado".

Luis Suárez, delantero del Barcelona: "Creo que obviamente para ellos son bajas importantes, pero a nosotros no nos cambia nada la forma en la que vamos a plantear el partido. Las dificultades estarán en jugar en un estadio con tanta historia y, además, tienen otros futbolistas con otras cualidades que por algo están en el Liverpool".

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona: "Planteamos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga del resultado que tenemos sería un error por nuestra parte. Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después".



Lionel Messi fue la figura del partido de ida. Anotó dos goles para firmar el 3-0 en el Camp Nou ante Liverpool.

