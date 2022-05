Pidió al Real Madrid en la final, dijo esperaba su revancha desde el 2018 y que su motivación estaba al tope. Sin embargo, no pudo quebrar la barrera que fue Courtois en el arco, y además, su rendimiento no fue el que la afición del Liverpool esperaba. Mohamed Salah no solo que quedó con las ganas de conquistar otra Champions League para los ‘Reds’, sino que además se llevó un jalón de orejas de Thierry Henry.

El exdelantero francés sabe lo que es ser el ‘Rey de Europa’, luego de ganarla con el Barcelona en el 2009, y también ver como se le va una ‘Orejona’ en la final, cuando la perdió con el Arsenal ante los azulgranas en el 2006. Es por ello que le dejó un mensaje al egipcio.

“Siempre lo digo. No hables nunca antes de una final. Gana al Real Madrid y luego hablas y dices ‘Ha sido una venganza’ y todo eso. Cuando hablas antes de una final, hay que ganarla”, aseguró.

Por otro lado, el exjugador de Arsenal y Barcelona aseguró que más allá del poco o mucho dominio del Liverpool, lo que cuenta en el fútbol es convertir los goles. “Lo he dicho muchas veces. Esto va de meter el balón en la red. El Madrid tuvo una y metió. El Liverpool tuvo muchas, pero se enfrentaban a Courtois. Recuerden lo que les dije en la semifinal. La gente no le da a Courtois el crédito que merece. Es uno de los mejores del mundo y mejor que Ederson. Lo ha demostrado esta noche”.

Benzema, Balón de Oro

Después de que el Real Madrid se coronara campeón de Europa, el delantero francés pidió cerrar las votaciones para el Balón de Oro y dárselo ya a Karim Benzema. “Sólo quería decir algo para France Football o quien esté votando. Cerrad las votaciones, el Balón de Oro lo ha ganado Benzema. ¡Adiós!”, dijo.

El ‘Gato’ cierra esta campaña con los mejores registros de su carrera con 44 goles en todas las competiciones y acabando como el máximo goleador en LaLiga y en la Champions, de las que también ha sido campeón.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.