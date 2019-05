Liverpool vs. Barcelona: canales de TV para ver EN DIRECTO el choque por Champions League

Decidido. Liverpool buscará la victoria cuando visite al Barcelona en el Camp Nou este miércoles 1 de mayo por la ida de la semifinal de la Champions League. El esperado choque entre ambas escuadras arrancará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España el encuentro iniciará a las 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

Los dirigidos por Jürgen Klopp llegan al compromiso tras haber eliminado sin mucha dificultad al Porto en cuartos de final del certamen europeo con un global de 6-1, resultado que dejó en claro el poderío ofensivo que tienen.

(AFP) Liverpool obtuvo su pase a las ‘semis’ de la Champions League de manera categórica. (AFP) AFP

Pero el buen presente que tiene el Liverpool no solo se ve reflejado en la Champions League , pues en la Premier League también ‘brilla’. En esta competición doméstica marcha segundo con 91 puntos, a uno del líder Manchester City y a falta de dos partidos del final.

El Barcelona , en tanto, no se queda atrás, dado que clasificó a las ‘semis’ del certamen europeo tras eliminar al Manchester United en cuartos de final con un global de 4-0 y un imparable Lionel Messi , que no deja de destacar cada vez que sale al campo de juego.

Precisamente, la ‘Pulga’, el último fin de semana, fue clave para que los azulgranas lograran un nuevo título de LaLiga Santander , pues marcó el gol de la victoria frente al Levante , por lo que marcha ‘más enchufado’ que nunca y ahora apunta a hacer un buen compromiso frente al Liverpool por la ida de la semifinal de la Champions League.



Liverpool vs. Barcelona: alineaciones posibles

Liverpool : Allison, Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Keita, Mane, Firmino y Salah.

DT: Jürgen Klopp.

Barcelona : Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suárez y Messi.

DT: Ernesto Valverde.



