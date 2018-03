Liverpool vs. Porto EN VIVO en Anfield Road por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los ‘Reds’ han ido ganando enteros con el tiempo: el brasileño Roberto Firmino espera volver a brillar el martes (2:45 p.m. hora peruana por FOX Sports) contra los lusos, sin olvidar su esperanza de poder hacerlo también en el Mundial.



Con 22 goles este año (13 en Premier League, 7 en Champions, 1 en la previa de la Champions League y otro en la FA Cup), ha ido abandonando poco a poco la segunda fila para comenzar a ser protagonista, algo a lo que ha contribuido mucho la marcha de su compatriota Philippe Coutinho al Barcelona en enero.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 2:45 p.m. FOX Sports Bolivia 2:45 p.m. FOX Sports Ecuador 2:45 p.m. FOX Sports México 1:45 p.m. FOX Sports Colombia 2:45 p.m. FOX Sports Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m. Argentina 4:45 p.m. FOX Sports Chile 4:45 p.m. FOX Sports España 8:45 p.m.

Ello le ha permitido ganar peso en el equipo y conformar el nuevo tridente ofensivo de los ‘Reds’, con el egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané.



El Porto, derrotado 5 a 0 en la ida, se presentará en Anfield con el cartel de víctima perfecta, en un partido que parece un simple trámite.



"Firmino es uno de los jugadores más subestimados de la Premier League", asegura el exjugador de los Reds Jamie Carragher. "Está bien valorado por Jürgen Klopp, pero fuera del Liverpool no le mencionan cuando se habla de los mejores atacantes", señaló.



"Sí, tienes a Salah y Mané, pero el juego ofensivo de Firmino y su trabajo le convierten en uno de los mejores delanteros de la Premier League. Es un gran jugador", estima Carragher, que actualmente es analista para Sky Sports.



En el Liverpool la tendencia natural es el juego de ataque y la intensidad, una presión añadida para los hombres de arriba.



"Marca goles, crea ocasiones (...) Pero eso no es todo lo que ofrece. Si lo miras bien, su motivación y su entusiasmo para volver y para defender son increíbles", estima su joven compañero de equipo Trent Alexander-Arnold. "Eso demuestra su sed de victoria", sentencia.



Si uno tiene en cuenta las palabras de Klopp, Firmino sería un hombre clave, al nivel de los más importantes. "Mo Salah tiene clase internacional, pero no todos los días. Sadio Mané tiene clase internacional, pero no todos los días. Roberto Firmino tiene clase internacional y la tiene todos los días", dijo el alemán.



Liverpool vs. Porto: alineaciones probables



Liverpool: Karius; Alexsander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Salah, Mané.



Porto: José; Pereira, Diego Reyes, Marcano, Telles; Herrera, Oliveira; Marega, Brahimi, Otavinho; Tiquinho.