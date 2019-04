Liverpool vs. Porto: fecha, horarios y canales del partido en do Dragão por vuelta de Champions League

Liverpool y Porto chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN 2 ONLINE TV por la vuelta de cuartos de final de Champions League 2019 desde el Estadio do Dragão. Sigue el minuto a minuto más completo, los horarios y canales de este partidazo a través de Depor.com. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en territorio mexicano.

Liverpool y Porto, dos viejos conocidos. Eliminados en octavos de final por los 'Reds' el año pasado, los portugueses presentan un balance muy desfavorable ante equipos ingleses y confían en el caldeado ambiente del estadio de Do Dragao y en su delantero Moussa Marega, discreto en la ida, para sacar adelante la eliminatoria y dar la sorpresa en esta ronda.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Liverpool y Porto.



Liverpool vs. Porto: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | ESPN 2

México: 2:00 p.m. | ESPN 2

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN 2

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN 2

Chile: 4:00 p.m. | ESPN 2

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN 2

Brasil: 4:00 p.m. | ESPN 2

España: 9:00 p.m. | ESPN 2

En una Champions en la que las remontadas han estado a la orden del día, el Porto de Iker Casillas buscará otra vez voltear el marcador, como ya hizo frente al Roma en octavos de final, ante un Liverpool que no quiere oír hablar de sorpresas. El conjunto del norte de Portugal encara el partido de vuelta tras ganar este fin de semana en casa del Portimonense por 3-0 en el torneo local.



El técnico de los 'Blanquiazules', Sérgio Conceição, no reservó jugadores en el encuentro del sábado, que se decidió con goles del argelino Yacine Brahimi, el maliense Moussa Marega y el mexicano Héctor Herrera. El entrenador portugués no podrá contar con el camerunés Vincent Aboubakar, lesionado de larga duración, y tiene la duda del extremo mexicano Jesús Corona, aquejado de un esguince leve de tobillo.

Por su parte, el Liverpool sabe que tiene gran parte de la eliminatoria encarrilada, pero los precedentes de la competición no le dejan lugar para la confianza. Además, afrontan el choque después del duro compromiso liguero con el Chelsea, en el que los 'Reds' sacaron adelante una victoria por 2-0 que les permite seguir comandando la tabla con un partido más que el Manchester City.



Pero mientras los rumores sobre la primera liga en treinta años resuenan en Anfield, la Champions no da tregua y aparece por la esquina para recordar al Liverpool que siguen optando a un doblete inimaginable hace muy poco. El 2-0 de la ida les deja muy cerca de los octavos y si algo juega a favor de los 'Reds' es su gran eficacia defensiva, por lo que un goleada del Porto, a prioir, se hace complicada de imaginar.



El Liverpool es el equipo menos goleado de la Premier y ya el año pasado aguantaron una renta de 3-0 en semifinales. Saben que el ambiente jugará en su contra y que el Porto no tiene nada que perder, por lo que Jürgen Klopp no reservará nada. El triplete arriba de Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino es innegociable.



Asimismo, cabe destacar que el Liverpool de conseguir el pase, sería la primera vez desde las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 que los del norte de Inglaterra encadenan dos semifinales de la Champions League. No hay duda de que los dirigidos por Klopp se encuentran viviendo una temporada de ensueño en la que gloria está a la vuelta de la esquina.

Liverpool vs. Porto: alineaciones probables

Porto : Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Telles; Otávio, Héctor Herrera, Danilo Pereira, Corona; Marega y Tiquinho.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Wijnaldum, Milner; Salah, Mané y Firmino.

Liverpool venció 2-0 a Porto por la ida de Champions

Liverpool venció 2-0 a Porto por la ida de cuartos de final de la Champions League.

