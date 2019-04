Era el gol del ‘Faraón’: horror de Mohamed Salah en mano a mano con Casillas [VIDEO]

Se lamenta el ‘Faraón’. No anda fino de cara al gol y gracias a Dios para él, sí lo hacen sus compañeros de juego en el Liverpool vs. Porto. En partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, los ‘Reds’ han hecho valer el peso de la localía, pese al gran error de su mejor jugado en el estadio de Anfield Road. Un horror del atacante egipcio.



Salah tenía el 2-0 en sus pies, estaba solo delante de Iker Casillas, pero su remate pasó besando al palo, por lo que el Liverpool se perdió a los 21 minutos de juego el segundo gol frente a los portugueses, que están sufriendo en su visita a Inglaterra.



Minutos después llegó el segundo del Liverpool para bien del ‘Faraón’, que no anda fino de cara al arco. Enfrente a uno de los mejores porteros de la historia, Salah quiso marcar un gol en los cuartos de final de la Champions. Para la próxima será.



Liverpool y Porto se enfrentan en el duelo de vuelta de los cuartos de final en la próxima semana, cuando los de Anfield visiten a sus rivales en la ciudad de Porto, Portugal.





