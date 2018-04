Se tiene fe. El técnico de la Roma , Eusebio Di Francesco, confía en que su equipo puede todavía clasificarse para la final de la Champions League, pese a la derrota 5-2 de este martes ante Liverpool en la ida de las semifinales.

La 'Loba' resucitó alguna esperanza en los últimos minutos, con dos dianas que le permiten soñar con una noche épica. El técnico italiano pidió a los 'tifosi' de su equipo que si no confían en que sus jugadores son capaces de remontar, no acudan al choque de vuelta.

"Debemos mejorar nuestra mentalidad. Tenemos que estar seguros de nuestras fuerzas y no ha sido así. Esta semifinal no está terminada. Los (hinchas) que no crean en una remontada, que se queden en casa", afirmó el DT de la Roma tras la derrota contra Liverpool.



Además, sostuvo que sus dirigidos pudieron merecer algo más. "Merecimos marcar esos dos goles, esto demuestra nuestro carácter. No me gustó cómo perdimos los duelos en el centro del campo después de los primeros 25 minutos. El fútbol no es sólo cosa de tácticas. Si pierdes los duelos, te hacen goles", añadió.



Di Francesco explicó también que le hicieron especialmente daños los dos primeros goles del Liverpool en la segunda mitad, que dejaron el partido muy complicado. "No me esperaba recibir esos dos goles. Fue duro cambiar la tendencia del partido. Hice entrar un segundo delantero porque necesitábamos vitalidad y marcar", finalizó el estratega.

Fuente (AFP)