Del Wanda al Bernabéu: el crack de la final de la Champions que vuelve a sonar en el Real Madrid

En la previa del Liverpool vs Tottenham , por la final de la Champions League 2019 , los hinchas del equipo de Mauricio Pochettino se han visto sorprendidos por una noticia que tiene que ver con su goleador Harry Kane. Según el diario español 'Don Balón', el crack inglés vuelve a sonar en la agenda de fichajes de Real Madrid.



Si bien Jovic es el favorito para llegar al Real Madrid en la próxima temporada, los 100 millones de euros que pide el Frankfurt por su pase habría desanimado a los españoles. Es por eso que Florentino busca otras opciones en el mercado de fichajes y el nombre de Kane resalta sobre el resto.



De hecho, no es la primera vez que el goleador del Tottenham es vinculado al Real Madrid. La citada fuente recuerda que Kane sonó en Valdebebas hace dos temporadas, cuando el nivel de Benzema dejaba mucho que desear. Tiene grandes condiciones como '9' y en Chamartín no se necesitan saber más.

Harry Kane confía en jugar, con Tottenham, la final de Champions League. (Getty) Harry Kane confía en jugar, con Tottenham, la final de Champions League. (Getty)

Harry Kane está llamado a tener minutos en la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham de este sábado. A pesar de que ya está recuperado de su lesión, Pochettino no ha decidido qué hacer con el inglés. ¿Será titular y suplente?

Liverpool llega a esta final de Champions League tras dejar en el camino, desde octavos de final, al Bayern Munich, Porto y Barcelona. Mientras que el Tottenham se sacó al Dortmund, Manchester City y Ajax. Tenemos final inglesa.

