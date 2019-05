Jurgen, ¿eres favorito? La respuesta del entrenador antes del Liverpool vs. Tottenham

Jürgen Klopp , del Liverpool , es uno de los entrenadores más carismáticos y queridos del mundo, y en conferencia de prensa no es la excepción. Este viernes, previo a la final de Champions League , aseguró que su equipo no es favorito a levantar la 'Orejona' y cree que se viene un partido emocionante e intenso en el Wanda Metropolitano de Madrid.

"Hay quien dice que nosotros somos los favoritos porque tuvimos más puntos en la liga pero en los partidos que jugamos entre ambos fueron igualados. No veo dónde está la ventaja o el ser favorito aquí y ahora" , expresó Klopp en conferencia de prensa.

Además, el DT germano reconoció que ha sacado importantes conclusiones en relación a la final de Champions League de la temporada pasada, cuando cayeron en Kiev frente al Real Madrid.

"Aprendí que pueden marcarse goles desde el centro del campo", bromeó Klopp. "Las aficiones siempre son distintas, los equipos distintos, contrincantes distintos. Si yo fuera el motivo por el que se pierden seis finales seguidas... fueron tres goles el año pasado extraños que normalmente no concedemos. Pero allí sí. Fue un buen partido en cualquier caso. Hay que aceptarlo y volver a casa. Pero aprendimos mucho. Hay jugadores con los que trabajo desde hace tres años y la final fue un punto de partida para los siguientes pasos. Así lo vimos. Del partido propiamente dicho no pudimos aprender mucho", reconoció.

Sobre las 3 finales europeas que perdió (a la del 2018 se suma la de 2013 con el Borussia Dortmund, más la de Europa League, con el Liverpool, en 2016), Jürgen Klopp dijo que no se siente un perdedor o un hombre con mala suerte.

"Mala suerte no he tenido en mi carrera aunque es verdad que ha habido algún problema. Mi mujer me pregunta cuál es el último partido de la temporada y desde el 2012, excepto en el 2017, he llegado a finales. A veces con suerte y otras veces no. Seguramente haya batido el récord de las semifinales en los últimos años. Soy un ser humano normal", soltó Klopp.

"No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendríamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos, pero lo que pasó también me da confianza. Todos los partidos los ganamos antes. Puede haber más fortuna o no. No hemos estado del lado afortunado en las finales pero eso no lo puedo cambiar. Solo trabajar para que la suerte llegue. No ha sido una carrera desafortunada y aún no ha terminado. Podía haber sido mejor o peor pero yo me siento bien", añadió.

En otro momento, el entrenador del Liverpool felicitó la labor que viene realizando su par del Tottenham, Mauricio Pochettino.

"Se han hecho las cosas paso a paso. Respeto mucho lo que ha hecho Pochettino con el Tottenham. Como ha mejorado en estos años es fabuloso. Hicimos las cosas de forma similar bajo un punto de vista. Es una verdadera final de fútbol. Ambos equipos se van a enfrentar a ella y eso hace que sea una final intensa. Estamos impacientes por jugar esta final y va a ser un juego muy bueno yo creo", concluyó.

► Tras insólito accidente: Joachim Löw fue internado por problemas circulatorios y será baja en Alemania



► Habla el crack: De Ligt sigue sin decidir su futuro y en el Barça empiezan a perder la paciencia



► Florentino engríe a Zidane: el crack que no renovará con el Bayern y que Real Madrid cierra para 2020



► De Cienciano a River Plate: los últimos 15 campeones de la Recopa Sudamericana [FOTOS]