Real Madrid no pudo ante el poderío del Manchester City y le dijo adiós a la UEFA Champions League. Los ‘merengues’ fueron superados por 4-0 en el Etihad Stadium y no mostraron respuesta alguna ante el dominio del ‘citizens’. Tras ello, Luka Modric, una de las figuras del cuadro español, declaró ante los medios e hizo una autocrítica al rendimiento del equipo blanco. Eso sí, a pesar de la dura derrota en suelo inglés, el mediocampista croata mostró su respaldo al técnico Carlo Ancelotti.

“El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado en su segunda etapa ha ganado todos los títulos. El año pasado fue una temporada increíble. Esta temporada hasta el Mundial estuvimos muy bien en LaLiga peleando por todo, después llegaron derrotas que no queríamos tener, no estaban previstas”, mencionó a los medios de comunicación el ‘10′ merengue.

Asimismo, sostuvo: “Es fútbol pero creo que en Copa y Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Por eso, para mí, no hay ninguna duda sobre su continuidad. Lo merece por todo lo que hace y ha hecho, lo que aporta al equipo con su experiencia. Por esta derrota no hay que hacer ningún drama”.

Consultado sobre el 4-0 ante Manchester City, Luka Modric aceptó que Real Madrid fue inferior. Asimismo, señaló que el equipo no mereció pasar a la final de la Liga de Campeones. “Cuando pierde el Madrid todo se hace muy grande. Con cada derrota hay mucho análisis y crítica pero por eso estamos aquí. Hay que vivir con eso, estamos acostumbrados. Las críticas no nos van a hundir, algunas son constructivas y las aceptamos tras una derrota así. El City ha sido mejor pero este equipo todavía tiene mucho que dar”, acotó.

Eso sí, aseguró que el Real Madrid se levantará y competirá lo que resta de la temporada. “Es deporte, a veces ganas y a veces pierdes. Hoy no hemos estado bien y han merecido pasar. Queríamos hacer un buen partido pero el City ha sido superior. Hay que asimilar primero esta derrota y ver luego qué pasa, pero este equipo tiene mucho que dar y traer mucha alegría al madridismo sin ninguna duda”, finalizó.

Ancelotti habló de su futuro

“Es una cosa del fútbol, que hemos jugado contra un rival que ha jugado con más intensidad y más calidad en la primera parte. Ha sido superior, como nosotros fuimos superiores el año pasado Esto te puede pasar en una semifinal”, mencionó el DT italiano sobre lo que fue el encuentro ante Manchester City.

Asimismo, dejó en claro que su futuro está definido y se quedará en el Real Madrid. “Nadie duda, porque el presidente ha sido bastante claro hace 15 días”. Igualmente, defendió a sus jugadores por el partido en el Etihad Stadium: “Claro que con esta plantilla se puede pelear por la Champions, ya la ganamos el año pasado. Y ya estamos enfocados en ganar el próximo año”.





