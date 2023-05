Esta vez no hubo milagro en el Etihad Stadium. De hecho, Real Madrid no estuvo ni cerca de lograrlo ante un Manchester City que desde el pitido inicial fue muy superior a los de Ancelotti. Así las cosas, el equipo inglés es justo finalista de la Champions League, donde se verá las caras con el Inter en Estambul. Algo que no hará el equipo blanco que puso fin a su discreta temporada en Inglaterra y la prensa de España no lo perdona. Aquí, la recopilación de la reacción de los medios de dicho país, después de la goleada 4-0 a manos de los dirigidos por Pep Guardiola.