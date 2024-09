Manchester City vs Inter se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 18 de septiembre por la fecha 1 de la UEFA Champions League, en un partido que se disputará en el Etihad Stadium. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido a través de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En territorio español será transmitido por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. El elenco de Pep Guardiola tiene a sus figuras disponibles, entre ellos Erling Haaland, Kevin De Bruyne y Ilkay Gündogan. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Manchester City vs Inter: así se vive la previa por la Champions League. (Video: Manchester City)